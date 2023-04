Dia do Trabalhador: Lula anuncia aumento do salário mínimo para R$ 1.320 e isenção do IR

​O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou na noite deste domingo (30) o valor do novo salário mínimo, que vai de R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 e já passa a valer a partir desta segunda-feira, 1º de maio, dia do Trabalhador. O anúncio foi feito às 20h, durante pronunciamento oficial alusivo àquela data comemorativa, em cadeia nacional de rádio e televisão. Outro ponto mencionado pelo presidente Lula foi aumento gradual na faixa de isenção do Imposto de Renda (IR) até chegar em R$ 5 mil em 2026.

Essa é a primeira vez que o salário mínimo fica acima da inflação nos últimos seis anos. O valor atual, de R$ 1.302, foi ajustado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em agosto de 2022, através da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

Sobre o Imposto de Renda, a faixa de isenção do salário mín​​imo sairá dos atuais R$ 1.940 para dois salários mínimos, equivalente a R$ 2.640, abordando, ainda, a nova política de valorização no salário.

O IR teve o último reajuste em 2016, quando o salário mínimo era de R$ 880. Com a falta da revisão no valor, mais brasileiros, sobretudo os de menor renda, passaram a pagar o imposto.