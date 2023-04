Cidadania: ação na Praça da República oferece lazer e serviços no Dia do Trabalhador

Na próxima segunda-feira (01), data em que é celebrado o Dia do Trabalhador, o Governo do Pará, em parceria com a secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), secretarias de Estado de Saúde Pública (Sespa) e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil, Defensoria Pública do Estado, Fundação ParáPaz e Fundação Cultural do Pará, promovem uma grande ação integrada com o intuito de reconhecer a importância da data para os trabalhadores na capital paraense.

A programação será realizada das 08 às 12 h, e terá a presença de três carretas do Programa Territórios pela Paz (TerPaz), oferecendo mais de 20 serviços gratuitos à população. Segundo o titular da Seac, Igor Normando, a ação celebra a data que "representa a conquista de direitos de cada cidadão e cidadã". Ele acredita que a presença do Programa TerPaz pode facilitar o acesso da população a serviços básicos, além de proporcionar um momento de lazer.

Serviços oferecidos

Dentre as atividades disponíveis nas carretas do Programa TerPaz estão a emissão de documentos, como RG, certidões de nascimento e óbito, carteira de trabalho e passe-livre para pessoa idosa e acompanhante. Haverá ainda serviços de saúde, incluindo atendimento odontológico, consultas com clínico geral, pediatra e ginecologista, e testes rápidos para Sífilis, Hepatites e ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis), além de vacinação com a tríplice viral e contra HPV (Papilomavírus Humano) e Covid-19.

Além das ações, haverá conscientização sobre maus-tratos a animais, vacinação e cadastro para o Programa ParáPet, que oferece serviço de castração. E também uma vasta programação musical com shows de Afonso Cappelo, banda Zona Rural e o cantor Markinho Duran, que apresentarão um repertório variado de clássicos nacionais e internacionais, além de músicas autorais. As apresentações serão em um palco montado ao lado do Theatro da Paz.

Para Markinho Duran, "é sempre uma satisfação imensa fazer parte de programações como essa. Precisamos usar nossa sensibilidade para entender a importância que o trabalhador tem para o Brasil”.

