Dia do Trabalhador: ação de cidadania na Praça da República oferece mais de 20 serviços

A Praça da República, localizada no bairro da Campina, em Belém, recebe, na manhã da próxima segunda-feira (1º), a ação “TerPaz Dia do Trabalhador”, que oferecerá mais de 20 serviços à população de forma gratuita em comemoração à data, além de shows dos artistas Afonso Cappelo, Markinho Duran e Banda Zona Rural. A programação ocorre de 8h ao meio-dia. A realização é do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac).

Os serviços serão disponibilizados em três carretas do programa TerPaz. Dentre as atividades, serão oferecidos palestra sobre higiene bucal, atendimento odontológico, vacinação contra tríplice viral, HPV e covid-19, testagem rápida para ISTs, consultas médicas com clínico geral, pediatria e ginecologia, remédios na farmácia, avaliação nutricional, emissão de passe livre para pessoa idosa e acompanhante, emissão de documentos, orientação jurídica, vacinação animal, consultas veterinárias, conversas sobre conscientização contra maus-tratos aos animais em alusão ao Abril Laranja e cadastro para castração animal.

Segundo o titular da Seac, Igor Normando, a ação celebra a data que "representa a conquista de direitos de cada cidadão e cidadã. Por isso resolvemos levar todo o aparato da Secretaria de Cidadania até a Praça da República, que também é um lugar simbólico para os trabalhadores, para facilitar o acesso a serviços básicos, além de proporcionar um momento de lazer para as famílias desses trabalhadores", acredita.

A ação cidadã “TerPaz Dia do Trabalhador” é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), e tem parceria de Secretaria de Saúde (Sespa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Polícia Civil, Defensoria Pública do Estado, Fundação ParáPaz e Fundação Cultural do Pará.

Cultura

O cantor Markinho Duran é uma das atrações da programação cultural da data, que ocorrerá ao lado do Theatro da Paz. Conhecido como o “rei do Pop Rock paraense” desde as épocas da banda Violeta Púrpura, ele traz um repertório cheio de clássicos da música nacional e internacional, além de músicas autorais. “É sempre uma satisfação fazer parte de programações como essa. Precisamos usar nossa sensibilidade para entender a importância que o trabalhador tem para o Brasil”, afirmou.

Além de Markinho, Afonso Cappelo também se apresenta no dia. Participante do programa "The Voice Brasil" em 2016, o artista vem se apresentando com shows de músicas autorais e românticas. O cantor, que integrou o time de Carlinhos Brown na quinta temporada do programa global, também toca gaita, violino, violino, cavaquinho e ukulele.

Fechando a manhã de shows, a banda Zona Rural sobe ao palco, com um show de rock que revisita clássicos de nomes como Elvis Presley, Beatles, Creedence, Rolling Stones, Pink, Queen, U2, AC/DC, Bee Gees, Donna Summer e outros ícones do gênero.