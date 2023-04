Dia do Trabalhador: confira o que abre e fecha na segunda, feriado de 1º de Maio

Além da folga neste final de semana, os paraenses vão contar com o feriado alusivo ao Dia do Trabalhador na segunda-feira (1º). Por isso, é bom estar atento às mudanças de funcionamento de repartições públicas, empresas, lojas, espaços de cultura e lazer e outros estabelecimentos em Belém no primeiro dia de maio. Em geral, os órgãos públicos funcionarão em regime de plantão e por meio de escala de servidores para a prestação de serviços de urgência e emergência. Portanto, confira o que abre e fecha no 1º de Maio:

Governo do Estado

- Estação das Docas

Abrirá normalmente ao público, de 10h às 00h.

- Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna"

Abrirá ao público de 6h às 17h

- Parque Zoobotânico Mangal das Garças

Estará aberto excepcionalmente ao público para que o público possa aproveitar o feriado no local, das 08 às 18h.



Serviço:Todos os espaços têm entrada gratuita.



Justiça Federal / Seção Judiciária do Pará

- Funcionará em regime de plantão. Plantonista será a 3ª Relatoria da 2ª Turma Recursal.Telefone para contato: (91) 99133-1842

Tribunal de Justiça



- O Judiciário paraense atende demandas em regime de plantão, abrangendo atividades nos 1º e 2º Graus, com magistradas e magistrados estando em escala de plantão para atendimento ao público. A relação de magistradas, magistrados, servidoras e servidores e os horários da prestação do serviço jurisdicional no plantão em todo o Estado do Pará podem ser conferidos no portal do TJPA: https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/

MPPA

- O Ministério Público do Estado do Pará funcionará em regime de plantão. Site: https://www2.mppa.mp.br/pagina- inicial.htm

MPF

- O Ministério Público Federal terá atendimento on-line 24 horas por dia em www.mpf.mp.br/mpfservicos

Agências bancárias



- De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as agências bancárias não abrem para atendimento presencial ao público no Dia do Trabalho (1 de Maio). Como alternativa, os clientes podem usar os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativos, para a realização de transferências e pagamento de contas nos dias em que não houver expediente nas agências.

As contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, 2 de maio, terça-feira. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Caso isso não tenha ocorrido no documento de arrecadação, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos. Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos poderão ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado).

Supermercados

- Funcionarão normalmente, mas os horários ficam a critério de cada empresa

Lojas

- O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas Belém) informa que pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2022-2024), no dia 1º de maio não é autorizado o labor do funcionário, mas os empresários poderão atender os clientes nos estabelecimentos

Shopping Centers

Shopping Bosque Grão-Pará

- Lojas: fechadas

- Praça de alimentação quiosques:

12h às 22h

- Lazer e entretenimento: 12h às 22h

- Restaurante: conforme a programação

- Cinema, teatro, academia e crossfit: conforme a programação

Boulevard Shopping Belém

- Lojas: Fechadas

- Praça de Alimentação e Lazer: 11h às 22h

- Restaurantes: 11h às 00h

- Cinema: de acordo com a programação.

Shopping Metrópole Ananindeua

- Lojas e quiosques: Fechado

- Praça da alimentação e lazer: 12h às 22h

- Cinema: Conforme programação

- Academia Machida: 9h às 15h

Parque Belém

- Lojas: Fechadas

- Praça de alimentação e lazer: 11h às 22h

- Restaurante: 11h30 às 23h

- Cinema: De acordo com a programação.

Castanheira Shopping

- Supermercado: 7h às 22h

- Praça de alimentação e parques de diversões: 12h às 22h

- Cinema e academia: de acordo com suas programações

- Lojas: fechadas.