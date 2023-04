Dia do Trabalhador: Terminal Rodoviário de Belém deve movimentar mais de 12 mil pessoas no feriado

O feriado do Dia do Trabalhador, na próxima segunda-feira (1°), deve movimentar 12.300 passageiros no Terminal Rodoviário de Belém, de acordo com a Sociedade Nacional Apoio Rodoviário Turístico (Sinart). A expectativa de passageiros embarcados para o é de, aproximadamente, 8.800 embarcados e 3.500 desembarques, com acréscimo de 10% ao número real do ano anterior.

Entre os destinos mais procurados no Estado pelos viajantes estão: Mosqueiro; Bragança; Marudá; Vigia; Curuçá; e Salinópolis. Já para fora do Pará, a Sinart observou uma grande procura para Fortaleza e Recife.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)