Dia do Trabalhador: Aeroporto Internacional de Belém espera 45,7 mil passageiros para o feriadão

O Aeroporto Internacional de Belém estima receber, de 28 de abril a 2 de maio, 45.736 passageiros durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador, celebrado na próxima segunda-feira (1º). Os dados são da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Estão previstos 329 pousos e decolagens nesse mesmo período. A Infraero não apresentou os números do mesmo período do ano passado. As projeções foram elaboradas a partir das programações informadas pelas empresas aéreas.

Viagem tranquila

A Infraero recomenda que os passageiros cheguem ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3h para voos internacionais. Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária.

O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos. O atendimento e as orientações aos viajantes também contam com os “amarelinhos” da Infraero: funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” estarão usando equipamentos de proteção individual e prontos para auxiliar as pessoas que chegam e partem nos terminais.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)