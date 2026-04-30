Pastora mirim faz pregação em voo comercial e gera intervenção da tripulação

Uma pastora mirim chamou a atenção de passageiros durante um voo na última quarta-feira (29), ao realizar uma pregação a bordo da aeronave. A situação acabou sendo interrompida por comissários de bordo, que contiveram a jovem e a conduziram de volta ao assento. O episódio foi registrado em vídeo e compartilhado pela própria adolescente e pelo pai, o pastor Mauro Ortiz, rapidamente viralizando nas redes sociais.

A jovem, identificada como Júlia Ortiz, é conhecida na internet como pregadora mirim e costuma publicar conteúdos de cunho religioso em suas redes sociais.

No vídeo que circula online, ela aparece se apresentando aos passageiros de um voo que teria saído do Aeroporto de Congonhas (SP) com destino a Navegantes (SC), iniciando uma mensagem sobre a fé cristã e o retorno de Jesus Cristo.

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“Sou a missionária Júlia Ortiz e Jesus mandou eu dizer que ele está voltando”, afirma a jovem durante a gravação. “Jesus disse para mim: ‘Júlia, fala para o meu povo que eu estou voltando’”, acrescenta, enquanto se dirige aos passageiros.

Na sequência, já sendo acompanhada pelos comissários de bordo até o assento, Júlia continua se manifestando e cita passagens bíblicas, mencionando a ressurreição da filha de Jairo e o episódio de Lázaro, descrito nas Escrituras.

“A palavra de Deus fala que Jesus ressuscita a filha de Jairo… Jesus chega na casa de Jairo e fala: ‘Lázaro, sai para fora’, e Lázaro saiu. Eu vou fazer uma oração aqui porque Jesus mandou”, declarou.

Até o momento, a companhia aérea LATAM não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com)