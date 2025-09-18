Ex-colega de cela revela que pastora Flordelis é bissexual e está namorando na cadeia

Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, foi ex-colega de cela da ex- deputada e pastora Flordelis no Tavalera Bruce e desde que deixou a prisão, virou uma "espécie de blogueira" e tem falado sobre o que passou no período prisional, principalmente, questões relativas à ex-colega de cela famosa.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a blogueira teria usado as redes sociais para falar sobre o caso: “A Flordelis está namorando uma mulher”, revelou.

VEJA MAIS

A nova namorada de Flordelis, segundo Camilla Miranda, também é detenta da penitenciária onde ela cumpre pena. As duas seriam companheiras de cela; mas a identidade da mulher não foi revelada.

Relacionamentos anteriores

A ex-parlamentar já havia terminado um outro relacionamento com o produtor Alan Soares. O namoro havia começado logo após a morte do pastor Anderson do Carmo. O relacionamento com Alan durou até o início do ano passado e os dois já planejavam se casar.

O relacionamento teria acabado por três motivos: o distanciamento imposto pelo confinamento de Flordelis; o fato de parte dos filhos da pastora não visitá-la mais devido à presença constante de Allan e a aversão de advogados de Flordelis a Allan, com a justificativa de que isso a poderia prejudicar no tribunal.

Flordelis está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, após ser condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo. Em agosto de 2023, a Justiça negou pedido de habeas corpus da defesa da ex-deputada.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)