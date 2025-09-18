Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ex-colega de cela revela que pastora Flordelis é bissexual e está namorando na cadeia

Flordelis cumpre pena em regime fechado pelo homicídio do pastor Anderson do Carmo, com quem ela era casada e tinha filhos.

Gabrielle Borges

Camilla Miranda, conhecida como Indiazinha, foi ex-colega de cela da ex- deputada e pastora Flordelis no Tavalera Bruce e desde que deixou a prisão, virou uma "espécie de blogueira" e  tem falado sobre o que passou no período prisional, principalmente, questões relativas à ex-colega de cela famosa.

De acordo com informações do portal Metrópoles, a blogueira teria usado as redes sociais para falar sobre o caso: “A Flordelis está namorando uma mulher”, revelou.

VEJA MAIS

image Flordelis é finalista em concurso de cantoras do sistema prisional; veja se ela venceu!
Mais de 150 detentas participaram do projeto de ressocialização promovido pela Seap-RJ.

image Flordelis esconde dinheiro nas partes íntimas após visita na prisão, diz policial penal
Agente também afirma que ela estaria com números de advogados escritos na parte interna da calça

image Flordelis é condenada: Justiça decide por 50 anos e 28 dias de prisão por morte do pastor Anderson
Ex-deputada foi condenada por homicídio triplamente qualificado

A nova namorada de Flordelis, segundo Camilla Miranda, também é detenta da penitenciária onde ela cumpre pena. As duas seriam companheiras de cela; mas a identidade da mulher não foi revelada.

Relacionamentos anteriores

A ex-parlamentar já havia terminado um outro relacionamento com o produtor Alan Soares. O namoro havia começado logo após a morte do pastor Anderson do Carmo. O relacionamento com Alan durou até o início do ano passado e os dois já planejavam se casar.

O relacionamento teria acabado por três motivos: o distanciamento imposto pelo confinamento de Flordelis; o fato de parte dos filhos da pastora não visitá-la mais devido à presença constante de Allan e a aversão de advogados de Flordelis a Allan, com a justificativa de que isso a poderia prejudicar no tribunal.

Flordelis está presa na penitenciária Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, após ser condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do marido, Anderson do Carmo. Em agosto de 2023, a Justiça negou pedido de habeas corpus da defesa da ex-deputada.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Flordelis

pastora flordelis

flordelis bissexual
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

POLÊMICA

VÍDEO: PM é acionada em cinema após mãe levar crianças para ver anime para maiores de 18 anos

Sessão foi interrompida após confusão sobre a classificação indicativa da franquia japonesa. A mulher registrou boletim de ocorrência e relatou que não havia informações acerca da classificação indicativa do filme no momento da compra do ingresso

18.09.25 10h31

BRIGA

Blogueira apanha de atendente de fast-food: 'Fale baixo, ridícula'

A briga começou teria no momento em que ela se dirigiu ao balcão do restaurante para resgatar o pedido

18.09.25 11h33

VOCÊ SABIA?

O que é 'anistia'? Conheça o termo e como funciona no Brasil

Palavra tem ganhado notoriedade recentemente devido manifestações pró-Bolsonaro. Entenda mais sobre a origem do termo e seu significado

17.03.25 12h29

BRASIL

VÍDEO: 'Santo' é danificado por fiéis após boatos sobre chá que cura doenças; entenda

Vídeo mostra mulher retirando peças da base da estátua de São Francisco das Chagas, no Ceará

17.09.25 10h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda