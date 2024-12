Flordelis é finalista em concurso de cantoras do sistema prisional; veja se ela venceu!

Três detentas foram eleitas como as melhores vozes do sistema prisional do Rio de Janeiro por meio de um projeto de reinserção social. Ao todo, 17 mulheres chegaram até a final do Concurso Voz da Liberdade, que teve mais de 150 inscritas de sete presídios do estado.

A pastora e ex-deputada Flordelis, de 63 anos, presa pela morte do seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi uma das 17 finalistas, mas não conseguiu se classificar para a última apresentação. Flordelis está presa no presídio Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, cumprindo pena de 50 anos e 28 dias pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada.

VEJA MAIS

Ressocialização

As finalistas apresentaram no palco uma diversidade de estilos musicais, como MPB, axé, pop, samba, sertanejo e louvores. Foram classificadas ao pódio Cassiane, que ficou em primeiro lugar, seguida por Dessirée e Rayane, que descreveram a conquista como uma experiência de "visibilidade e pertencimento".

A segunda edição do evento foi realizada no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira. O júri era formado pela secretária da Seap, Maria Rosa Nebel, jornalistas, representantes do setor cultural e outros convidados, além de uma plateia formada por mulheres privadas de liberdade e convidados.

Três detentas são eleitas como melhores cantoras do sistema prisional do Rio de Janeiro (Foto/G1)

Dentre as 150 participantes, o concurso, promovido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap-RJ) por meio da Coordenação de Unidades Prisionais Femininas e Cidadania LGBT (COFEMCI), teve a participação de 21 mulheres trans.

"O Concurso Voz da Liberdade tem como principal objetivo mostrar para a sociedade que, para além das penas que essas presas cumprem em função dos crimes que cometeram, há mulheres em recuperação, com grande talento, que podem e querem muito deixar a vida do crime para trás e um dia voltar a contribuir positivamente para a sociedade e suas famílias", afirma a secretária da Seap, Maria Rosa Lo Duca Nebel, ao g1, sobre o projeto de ressocialização.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)