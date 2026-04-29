Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Influenciador diz que teve celular roubado em ônibus após ladrões simularem vômito de bebê

Segundo o criador de conteúdo, não havia nada no banco quando se sentou

Estadão Conteúdo

Um criador de conteúdo que mora em São Paulo contou em um vídeo nas redes sociais que sofreu o "golpe do vômito" dentro de um ônibus quando voltava do trabalho, na semana passada.

Guilherme Giaretta relatou que teve o celular e documentos levados por ladrões que sujaram sua camiseta com um líquido parecido com vômito. A publicação contava com mais de cinco mil compartilhamentos e 50 mil curtidas no Instagram até esta quarta-feira, 29.

"Eu estava dentro do ônibus, voltando do trabalho, sentado. Não estava com o celular na mão. Meu celular estava no bolso. Quando, de repente, um homem me cutuca, aponta pras minhas costas, e estava cheia de alguma coisa igual vômito escorrendo no banco que eu estava sentado e sujando toda minha camiseta", relatou.

Segundo o criador de conteúdo, não havia nada no banco quando se sentou. "Eu fiquei desesperado. Não vi acontecer nada, ninguém vomitando ali. O homem falava em espanhol, repetia que uma criança de colo tinha acabado de vomitar e a mãe saído do ônibus", disse.

Nesse momento, Giaretta já havia sido cercado por dois homens que, supostamente, estavam lá para ajudá-lo a se limpar. "Eu estava tão em choque, minhas costas estavam cheia de vômito, que eu nem consegui pensar razoavelmente", afirmou.

"O homem puxava minha camiseta e falava: 'não, eu vou limpar'. Ele pegou um lencinho e ficava limpando", disse.

Apesar do incômodo com o líquido, o rapaz disse que não tinha cheiro de vômito. "Basicamente, eles jogaram aquilo na minha roupa pra eu ficar distraído. Eles me envolveram naquela situação de uma maneira que eu realmente fiquei desesperado", relatou.

O criador de conteúdo, que estava na linha 175P-10 (Ana Rosa), disse que os homens desceram no ponto seguinte. "Fui atrás do meu celular, procurar nas minhas coisas e não achava por nada. Foi quando começou a cair a ficha que eu tinha sido furtado", afirmou.

Ele disse ter percebido o furto, ainda no ônibus, já perto da estação Clínicas, na Avenida Doutor Arnaldo, em Perdizes. Somente nesta via, foram registrados 11 casos de furto de celular, conforme dados do Radar da Criminalidade de fevereiro deste ano.

Relatos desde o final de 2025

O relato dele é semelhante ao de Mirian de Almeida, que trabalha como criadora de conteúdo digital. O caso dela, também publicado nas redes sociais, aconteceu em setembro do ano passado, em um ônibus com itinerário para o bairro São Mateus. Ela também teve o celular furtado.

"Perto da estação São Lucas, um cara que falava espanhol me avisou a roupa estava suja. Eu estava editando vídeo e, quando vi, realmente estava suja. Fiquei desesperada, porque parece uma gosta, um vômito", contou. Segundo ela, depois disseram que poderia se tratar de pasta de amendoim.

O homem que avisou sobre a sujeira ofereceu ajuda e um guardanapo para ela se limpar. "Aí eu limpei, questão de dez segundos. Ele falou que o ponto dele tinha chegado, eu agradeci, e ele desceu. Assim que ele desceu, dei falta do celular", contou. A mulher disse acreditar ainda que o homem não agia sozinho no ônibus.

O que diz a SSP

Procurada pelo Estadão, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) informou que uma ocorrência de furto de celular em transporte público foi registrada em 22 de abril, pelo 78º Distrito Policial, nos Jardins. O caso, segundo a secretaria, está sendo investigado.

"A Polícia Civil segue à disposição das demais vítimas para a formalização do registro do boletim de ocorrência. A SSP orienta que, ao desconfiar de uma atitude suspeita, as vítimas acionem imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190, informando o máximo de detalhes possível, para que a viatura mais próxima possa se deslocar ao local e realizar a averiguação. É fundamental que as vítimas também formalizem o registro do boletim de ocorrência para que o caso seja devidamente investigado e os autores responsabilizados", informou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

INFLUENCIADOR/SP/ROUBO/CELULAR/ÔNIBUS/BEBÊ/VÔMITO/GOLPE
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

destaque

Brasil estreia bem no Mundial de Tênis de Mesa por equipes com triunfos no masculino e feminino

As equipes verde e amarela voltam à disputa nesta quarta-feira

28.04.26 18h47

FOLGA?

Dia do Trabalhador: 1º de maio é feriado nacional ou ponto facultativo?

Neste ano, a data cairá nesta sexta-feira. Conheça a origem da celebração desta data

27.04.26 18h56

Esporte

Supercomputador aponta Brasil como 6º favorito na Copa do Mundo com só 6% de chance de título

No topo do ranking está a Espanha, com 15,81% de chances de título, abrindo vantagem relevante sobre os concorrentes diretos. Logo atrás aparece a França, com 12,95%, seguida pela Inglaterra, que fecha o top-3 com 11,06%

23.04.26 13h36

Onda de calor no feriado deixa temperaturas até 5°C acima da média

21.04.26 7h52

MAIS LIDAS EM BRASIL

REVOLTANTE

Adolescente de 17 anos é assassinada após rejeitar homem de 39 anos

Jovem estava em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis quando foi abordada pelo homem

29.04.26 11h56

NOVA LEI

Guarda compartilhada de pets: entenda o que muda com a lei

Nova regra define divisão de tempo, despesas e critérios para custódia de animais após separação

17.04.26 10h25

FAUNA BRASILEIRA

Conheça o 'C*zinho', anta que viralizou com nome e detalhe curioso; entenda

Além de "Cuzinho", o seu filho chamado "Cuscuz" também possui a mesma característica genética

28.04.26 17h57

FLAGRA NO IGARAPÈ

VÍDEO: Moradores registram mais de 10 jacarés se refrescando juntos em igarapé

Em um vídeo, é possível ver os répteis nadando juntos em meio a uma área de vegetação

28.04.26 16h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda