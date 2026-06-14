Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Avô e neto morrem após queda de avião de pequeno porte em zona rural de Goiás

As causas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades

O Liberal
fonte

Dirceu Antônio Zanchi e Gabriel Zanchi Fernandes estavam na aeronave que caiu em uma propriedade rural próxima à GO-174 (Reprodução/ Redes sociais / Metrópoles)

Um acidente com uma aeronave de pequeno porte deixou duas pessoas mortas na zona rural de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no último sábado (13). As vítimas foram identificadas como Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e seu neto, Gabriel Zanchi Fernandes, de 17 anos. Segundo informações das equipes de resgate, ambos morreram no local da queda.

VEJA MAIS

image VÍDEO: Parapentista sobrevive após colisão com avião no ar na Áustria; veja
As circunstâncias do acidente continuam sendo investigadas pelas autoridades locais.

image Queda de avião em BH: veja tudo o que se sabe sobre o acidente até agora
Pouco após decolar do Aeroporto da Pampulha, o piloto chegou a informar à torre de controle uma situação de emergência.

A aeronave caiu nas proximidades da rodovia GO-174, no sentido Caçu, e foi localizada em meio a um milharal dentro da Fazenda Escalada do Rio Preto, a cerca de 10 metros de uma estrada vicinal. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e investigação.

A Polícia Técnico-Científica esteve no local e o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Senipa) foi acionado para apurar as circunstâncias do acidente.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-candidato a vereador de Rio Verde, Dirceu Zanchi Júnior, comentou sobre uma das hipóteses analisadas para a queda da aeronave.

“Suspeito que eles tenham tentado pousar, tanto que os trens de pouso estão para fora da carenagem. Possivelmente, devem ter encostado as asas no milho, que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, bem próximo aqui à nossa propriedade”, afirmou.

As causas do acidente ainda serão investigadas pelos órgãos responsáveis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente com aeronave

goias

Avô e neto morrem após queda de avião de pequeno porte em zona rural de Goiás
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

vôlei

Brasil domina a Sérvia, vence por 3 sets a 0 e mantém invencibilidade na Liga das Nações

Após sucessivas trocas de pontos, a equipe comandada por Bernardinho assumiu a dianteira na reta final

13.06.26 14h11

Seleção brasileira masculina de vôlei derrota a Bélgica e mantém 100% na Liga das Nações

11.06.26 22h22

Seleção brasileira masculina de vôlei derrota Irã na estreia da Liga das Nações

10.06.26 22h22

Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza

10.06.26 0h17

MAIS LIDAS EM BRASIL

tragédia

Imagens fortes! Mulher morre em ao ser jogada de ponte sem corda de proteção; veja o vídeo!

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda

13.06.26 16h17

BRASIL

Acidente com 2 helicópteros no Rio deixa ao menos 6 pessoas mortas

Colisão entre aeronaves de pequeno porte resulta em tragédia, com equipes de resgate atuando no local

14.06.26 10h43

Eurocopter AS 350 B2

Conheça o helicóptero Esquilo, envolvido em acidente com 6 mortes no Rio de Janeiro

Modelo é um dos helicópteros mais utilizados no Brasil e atua em transporte executivo, segurança pública, resgates e operações aéreas

14.06.26 10h57

FATALIDADE

Avô e neto morrem após queda de avião de pequeno porte em zona rural de Goiás

As causas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades

14.06.26 12h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda