Avô e neto morrem após queda de avião de pequeno porte em zona rural de Goiás
As causas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades
Um acidente com uma aeronave de pequeno porte deixou duas pessoas mortas na zona rural de Rio Verde, no sudoeste de Goiás, no último sábado (13). As vítimas foram identificadas como Dirceu Antônio Zanchi, de 68 anos, e seu neto, Gabriel Zanchi Fernandes, de 17 anos. Segundo informações das equipes de resgate, ambos morreram no local da queda.
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A aeronave caiu nas proximidades da rodovia GO-174, no sentido Caçu, e foi localizada em meio a um milharal dentro da Fazenda Escalada do Rio Preto, a cerca de 10 metros de uma estrada vicinal. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e investigação.
A Polícia Técnico-Científica esteve no local e o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Senipa) foi acionado para apurar as circunstâncias do acidente.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-candidato a vereador de Rio Verde, Dirceu Zanchi Júnior, comentou sobre uma das hipóteses analisadas para a queda da aeronave.
“Suspeito que eles tenham tentado pousar, tanto que os trens de pouso estão para fora da carenagem. Possivelmente, devem ter encostado as asas no milho, que está relativamente alto, tentaram corrigir puxando para cima e caíram a praticamente 90 graus da pista, bem próximo aqui à nossa propriedade”, afirmou.
As causas do acidente ainda serão investigadas pelos órgãos responsáveis.
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