Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Acidente com 2 helicópteros no Rio deixa ao menos 6 pessoas mortas

Colisão entre aeronaves de pequeno porte resulta em tragédia, com equipes de resgate atuando no local

O Liberal

Pelo menos seis pessoas morreram após a queda de dois helicópteros na manhã deste domingo (14), em um acidente aéreo ocorrido no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Não há informações de sobreviventes.

As primeiras informações sobre o fato indicam que duas aeronaves de pequeno porte caíram em um pátio de veículos, como resultado de um choque entre elas. O Corpo de Bombeiros havia registrado inicialmente pelo menos seis vítimas fatais.

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) informou que a pista lateral na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, segue interditada após a ocorrência.

image Acidente com helicópteros assusta moradores do Rio de Janeiro e deixa seis mortos (Foto: Reprodução / Redes Sociais / CNN Brasil)

Detalhes da investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), informou que o caso está em andamento. A perícia foi solicitada para o local do acidente.

Agentes estão realizando diligências para levantar informações sobre essa ocorrência. O trabalho conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da Comlurb.

Equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também atuam no local, garantindo o isolamento da área. A apuração das autoridades segue em desenvolvimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

vôlei

Brasil domina a Sérvia, vence por 3 sets a 0 e mantém invencibilidade na Liga das Nações

Após sucessivas trocas de pontos, a equipe comandada por Bernardinho assumiu a dianteira na reta final

13.06.26 14h11

Seleção brasileira masculina de vôlei derrota a Bélgica e mantém 100% na Liga das Nações

11.06.26 22h22

Seleção brasileira masculina de vôlei derrota Irã na estreia da Liga das Nações

10.06.26 22h22

Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza

10.06.26 0h17

MAIS LIDAS EM BRASIL

tragédia

Imagens fortes! Mulher morre em ao ser jogada de ponte sem corda de proteção; veja o vídeo!

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento da queda

13.06.26 16h17

BRASIL

Acidente com 2 helicópteros no Rio deixa ao menos 6 pessoas mortas

Colisão entre aeronaves de pequeno porte resulta em tragédia, com equipes de resgate atuando no local

14.06.26 10h43

absurdo

Seis pessoas são presas por morte de jovem em salto de rope jumping sem corda

Jovem foi lançada de 40 metros sem corda devidamente presa; prefeitura de Limeira culpa governo federal por omissão e cobrará na Justiça.

13.06.26 20h02

BRASIL

Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil

Atualmente, a página do casal em uma plataforma adulta, conta com 219 vídeos e mais de 100 mil seguidores

27.12.24 19h03

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda