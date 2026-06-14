Acidente com 2 helicópteros no Rio deixa ao menos 6 pessoas mortas

Pelo menos seis pessoas morreram após a queda de dois helicópteros na manhã deste domingo (14), em um acidente aéreo ocorrido no Recreio dos Bandeirantes, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Não há informações de sobreviventes.

As primeiras informações sobre o fato indicam que duas aeronaves de pequeno porte caíram em um pátio de veículos, como resultado de um choque entre elas. O Corpo de Bombeiros havia registrado inicialmente pelo menos seis vítimas fatais.

O Centro de Operações Rio (COR-Rio) informou que a pista lateral na altura da estação do BRT Gilka Machado, sentido Santa Cruz, segue interditada após a ocorrência.

Acidente com helicópteros assusta moradores do Rio de Janeiro e deixa seis mortos (Foto: Reprodução / Redes Sociais / CNN Brasil)

Detalhes da investigação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), informou que o caso está em andamento. A perícia foi solicitada para o local do acidente.

Agentes estão realizando diligências para levantar informações sobre essa ocorrência. O trabalho conta com o apoio do Corpo de Bombeiros, da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e da Comlurb.

Equipes do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também atuam no local, garantindo o isolamento da área. A apuração das autoridades segue em desenvolvimento.