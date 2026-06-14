Conheça o helicóptero Esquilo, envolvido em acidente com 6 mortes no Rio de Janeiro

O Eurocopter AS 350 B2, conhecido popularmente no Brasil como Esquilo, voltou ao centro das atenções após o acidente envolvendo dois helicópteros que colidiram no ar na manhã deste domingo (14), na região do Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Uma das aeronaves envolvidas era justamente um AS 350 B2.

De acordo com registros da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o helicóptero foi fabricado em 2012. O modelo é considerado um dos mais populares da aviação civil brasileira, sendo utilizado por empresas privadas, órgãos públicos e forças de segurança em diferentes tipos de missão.

O que é o Eurocopter AS 350 B2?

O Eurocopter AS 350 B2 é um helicóptero monomotor leve desenvolvido originalmente pela fabricante francesa Aérospatiale, posteriormente incorporada à Eurocopter e, mais tarde, à Airbus Helicopters.

O modelo faz parte da família AS350, conhecida internacionalmente como "Écureuil" (esquilo, em francês). No Brasil, o apelido foi adotado oficialmente e se tornou a principal forma de identificação da aeronave.

Projetado para oferecer versatilidade e baixo custo operacional, o Esquilo ganhou espaço em diversos segmentos da aviação por sua capacidade de operar em ambientes urbanos, áreas remotas e condições variadas de terreno.

Capacidade e características do helicóptero Esquilo

O Eurocopter AS 350 B2 possui capacidade para transportar até cinco passageiros, além do piloto. Sua configuração permite diferentes adaptações conforme a missão desempenhada.

Entre as principais características da aeronave estão:

Capacidade para um piloto e cinco passageiros;

Motor turboeixo de alto desempenho;

Baixo consumo de combustível em comparação a modelos maiores;

Boa capacidade de operação em regiões de altitude elevada;

Cabine adaptável para transporte de pessoas, cargas e equipamentos.

O modelo também é reconhecido pela confiabilidade e facilidade de manutenção, fatores que contribuíram para sua ampla utilização ao longo das últimas décadas.

Onde o AS 350 B2 é utilizado?

O Esquilo está presente em diferentes setores da aviação brasileira. Além do transporte executivo e corporativo, a aeronave é frequentemente empregada em atividades de:

Segurança pública;

Patrulhamento aéreo;

Resgate aeromédico;

Monitoramento ambiental;

Combate a incêndios;

Apoio a operações policiais;

Treinamento de pilotos.

Diversas polícias militares estaduais, corpos de bombeiros e órgãos governamentais operam versões da família AS350 devido à sua versatilidade e desempenho.

Por que o helicóptero Esquilo é tão popular no Brasil?

A popularidade do Eurocopter AS 350 B2 no Brasil está ligada à combinação entre desempenho, robustez e custos operacionais relativamente reduzidos. O modelo consegue atender tanto demandas de transporte particular quanto missões complexas de segurança e resgate.

Outro fator importante é sua adaptação às condições geográficas do país. O helicóptero opera com eficiência em grandes centros urbanos, regiões amazônicas, áreas montanhosas e localidades de difícil acesso.

Por essas características, o Esquilo se consolidou como uma das aeronaves de asas rotativas mais presentes na frota brasileira, tornando-se uma referência no setor de helicópteros leves.

Acidente no Rio de Janeiro

O Eurocopter AS 350 B2 envolvido no acidente deste domingo colidiu com outra aeronave durante um voo na região do Recreio dos Bandeirantes. Segundo informações iniciais das autoridades, seis pessoas morreram na ocorrência.

As circunstâncias da colisão aérea deverão ser investigadas pelos órgãos responsáveis, que irão analisar fatores como condições de voo, comunicação entre as aeronaves e demais elementos que possam ter contribuído para o acidente.