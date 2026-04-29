Adolescente de 17 anos é assassinada após rejeitar homem de 39 anos

Uma adolescente de 17 anos foi morta em Deputado Irapuan Pinheiro, no interior do Ceará. O caso, que está sendo investigado pela Polícia Civil, é tratado como feminicídio. A vítima foi identificada como Ana Kévile Nogueira Batista.

Segundo as investigações iniciais, ela estava em uma loja de conveniência localizada em um posto de combustíveis quando foi abordada por um homem de 39 anos. Ela foi atacada após se recusar a ter relação com o suspeito.

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De acordo com as informações apuradas, a jovem teria rejeitado reiteradamente as investidas do homem. Inconformado, ele sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Após o crime, o suspeito fugiu da cena e passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Na manhã da segunda-feira (28), o homem foi localizado e preso em um sítio no município de Acopiara, no interior do estado. No momento da abordagem, ele estava em posse de uma arma de fogo.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil da região, onde teve o mandado de prisão cumprido e foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)