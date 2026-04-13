Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher tem casa invadida e é espancada pelo ex-companheiro em Moju

Para a imprensa da região, a família disse que este não teria sido o primeiro episódio de violência, e que o suspeito já teria tentado contra a vida da vítima anteriormente

O Liberal

Uma mulher foi brutalmente agredida com diversos socos no rosto e na cabeça na noite do último domingo (12/4) no município de Moju, nordeste do Pará. O suspeito de cometer é o ex-companheiro da vítima e está foragido.

Conforme o portal Moju News, o homem teria invadido a casa da mulher e, durante as agressões, tentado impedir que ela pedisse socorro, utilizando um objeto para tapar sua boca. Mesmo assim, os vizinhos ouviram os gritos e acionaram ajuda.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde atualizado dela não foi revelado.

Para o Moju News, a família disse que este não teria sido o primeiro episódio de violência, e que o suspeito já teria tentado contra a vida da vítima anteriormente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

mulher tem casa

invadida

espancada pelo ex-companheiro

moju
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

HOMICÍDIO

Jovem é morto a facadas em Breu Branco dias após deixar presídio

O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 12h30

REPÚDIO

Defensoria Pública manifesta repúdio à agressão contra homem em situação de rua em Belém

O órgão classificou a conduta como marcada por “crueldade, desumanização e absoluto desprezo à dignidade humana."

14.04.26 12h12

INVESTIGAÇÃO

Corpo de mulher é encontrado carbonizado em terreno baldio de Jacundá

O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (14)

14.04.26 11h24

HOMICÍDIO

Segurança é encontrado morto com sinais de tortura em Bragança

A vítima, que trabalhava como segurança particular, estava desaparecida desde a tarde de segunda-feira (13)

14.04.26 11h03

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de gravar agressão contra homem em situação de rua presta depoimento em Belém

O advogado do suspeito já está na unidade policial e conversa com o delegado

14.04.26 9h53

PRESA

Suspeita de roubar duas turistas em Belém é presa após identificação por videomonitoramento

O assalto ocorreu na avenida Boulevard Castilhos França, nas proximidades da Praça dos Estivadores

14.04.26 7h32

POLÍCIA

Veja tudo o que se sabe sobre o caso de agressão com arma de choque em Belém

Caso envolvendo estudante e homem em situação de rua gerou revolta, investigação policial e reação de autoridades; confira os desdobramentos do caso

13.04.26 23h23

POLÍCIA

Novos vídeos de alunos envolvidos em agressão com taser passam a circular nas redes sociais em Belém

Nas imagens, eles aplicam choques entre si em tom de suposta brincadeira

13.04.26 22h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda