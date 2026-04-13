Mulher tem casa invadida e é espancada pelo ex-companheiro em Moju

Uma mulher foi brutalmente agredida com diversos socos no rosto e na cabeça na noite do último domingo (12/4) no município de Moju, nordeste do Pará. O suspeito de cometer é o ex-companheiro da vítima e está foragido.

Conforme o portal Moju News, o homem teria invadido a casa da mulher e, durante as agressões, tentado impedir que ela pedisse socorro, utilizando um objeto para tapar sua boca. Mesmo assim, os vizinhos ouviram os gritos e acionaram ajuda.

A mulher foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Moju, onde recebe atendimento médico. O estado de saúde atualizado dela não foi revelado.

Para o Moju News, a família disse que este não teria sido o primeiro episódio de violência, e que o suspeito já teria tentado contra a vida da vítima anteriormente.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.