Homem é preso após forçar mulher a tatuar nome dele 9 vezes

Um homem de 40 anos foi preso na última terça-feira (14), em Santa Catarina, suspeito de manter a companheira em cárcere privado e praticar uma série de violências físicas e psicológicas. Segundo a Polícia Civil, ele também é investigado por lesão corporal, ameaça e dano.

De acordo com as investigações, a vítima, de 39 anos, teria sido submetida a um ciclo de abusos durante cerca de quatro meses, período em que teve a liberdade restrita e sofreu agressões constantes. Ainda conforme a polícia, a mulher foi forçada a tatuar o nome do suspeito 9 vezes em diferentes partes do corpo, incluindo o pescoço, sob coação.

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O caso veio à tona após registro de ocorrência em Canoas, no Rio Grande do Sul, no início de abril. A vítima conseguiu escapar quando o suspeito estava sob efeito de medicação e buscou ajuda para retornar ao estado, onde possui familiares.

Durante diligências realizadas em Itapema (SC), policiais cumpriram mandados na residência e no local de trabalho do investigado. Na ação, foram apreendidas armas de fogo, munições e equipamentos eletrônicos.

A Polícia Civil informou ainda que o suspeito possui antecedentes relacionados a casos semelhantes envolvendo outras mulheres. As investigações continuam para apurar todos os detalhes.