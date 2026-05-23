Luisa Mell chora após adolescente triturar gato no liquidificador e denuncia transmissões no Discord
A ativista fala sobre a existência de transmissões ao vivo de maus-tratos, tortura e morte de animais dentro de grupos fechados da plataforma com a audiência de centenas de crianças e adolescentes
A ativista pelos direitos dos animais Luisa Mell publicou um vídeo em seu perfil na rede social Instagram para relatar denúncias sobre a veiculação de conteúdos com atos violentos no Discord, plataforma de comunicação utilizada para conversas em grupos por texto, áudio e vídeo. Segundo o relato, as denúncias envolvem transmissões ao vivo de maus-tratos contra animais.
A influenciadora afirmou que os animais são alvos de ações exibidas para os usuários da plataforma. "Um adolescente semana passada triturou um gato dentro de um liquidificador e, o pior, para uma audiência de mais de mil crianças e adolescentes que estavam no Discord assistindo ao vivo", declarou.
De acordo com as informações apresentadas pela ativista, as ocorrências ocorrem de forma contínua em transmissões de vídeo organizadas dentro de grupos fechados na ferramenta. “Todas as noites, cerca de 15 animais são torturados e assassinados nessas redes para milhares de adolescentes. Nada é mais urgente que isso”, afirmou.
