Saiba o que realmente funciona para controlar a pressão alta

A pressão alta não é combatida apenas por meio de medicamentos. Aqueles que são diagnosticados com hipertensão precisam adotar um novo estilo de vida para controlar a doença. Essa mudança abrange várias áreas, como alimentação, prática de exercícios físicos e redução do estresse. Mas o que realmente funciona?

Pequenas modificações nos hábitos diários podem ser cruciais para evitar o avanço da hipertensão arterial, uma doença incurável que tem apresentado um aumento nos índices de mortalidade.

Atualmente, cerca de 38 milhões de brasileiros sofrem de pressão alta, e a taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes aumentou em 59% ao longo de uma década.

Aqui estão cinco alimentos e ações que realmente ajudam a reduzir ou controlar a pressão arterial, de acordo com a ciência e especialistas:

Saia do sedentarismo

Ter uma vida sedentária aumenta significativamente o risco de pressão alta. O sedentarismo leva ao endurecimento das artérias, causando obstrução no fluxo sanguíneo e sobrecarregando o coração - um processo prejudicial ao corpo que se agrava com o envelhecimento. Portanto, atividades físicas e exercícios são eficazes para diminuir a incidência de hipertensão arterial, podendo reduzir o risco de mortalidade em até 27% a 50%, de acordo com estudos científicos. A redução do tempo sedentário, mesmo que por um curto período, já diminui o risco de mortalidade pela doença. Levantar-se da cadeira por cinco minutos a cada meia hora de tempo sentado já é uma maneira de combater o sedentarismo.

Controle o estresse: a vida é mais importante

O estresse faz parte da vida, mas controlá-lo é crucial para manter a pressão arterial em níveis normais. É importante lidar com o estresse de forma adequada, buscando momentos de relaxamento e equilíbrio. Terapias comportamentais e atividades voltadas para o relaxamento, como respiração lenta, meditação e ioga, podem ajudar na redução e controle da pressão alta. Cuidar da saúde mental é fundamental, buscando atividades que beneficiem não apenas o corpo, mas também a mente, como aproveitar momentos em família nos finais de semana ou entrar em contato com a natureza. Essas práticas são especialmente benéficas para aqueles que já foram diagnosticados com hipertensão.

Até o chocolate pode ajudar no processo

O cacau, ingrediente principal do chocolate, pode estar relacionado a uma redução da pressão arterial, de acordo com ensaios clínicos. Os flavonoides e outros compostos presentes no cacau têm ação antioxidante e anti-inflamatória, estimulando a produção de óxido nítrico no organismo, um neurotransmissor que melhora a circulação sanguínea. O consumo moderado de chocolate meio amargo ou amargo (com teor de cacau de 70%) é recomendado, com no máximo quatro quadradinhos por dia (30 a 40 gramas). O cacau também pode ser consumido em pó, adicionado a frutas e iogurtes, por exemplo.

Alimentos ricos em potássio combatem a ação do sódio

Enquanto o sódio em excesso aumenta a pressão arterial, a ingestão de potássio é capaz de reduzi-la. O potássio é um mineral que promove o relaxamento das artérias, facilitando a circulação sanguínea. Estudos clínicos mostraram que substituir o sal de cozinha com cloreto de sódio por opções com baixo teor de sódio e alto teor de potássio resultou em uma diminuição da pressão arterial dos participantes. No entanto, é importante destacar que o consumo médio de sal no Brasil é alto, acima da recomendação da OMS, enquanto a ingestão de potássio é insuficiente. Alimentos ricos em potássio incluem banana, abacate, água de coco, abóbora, leite e iogurte desnatados, melão, manga, folhas verdes, atum, feijão, laranja, ervilha, ameixa, tomate e uva-passa. É essencial que esses alimentos sejam consumidos como parte de um tratamento abrangente para a hipertensão, sendo necessário consultar um cardiologista para a adoção de uma dieta adequada para cada pessoa, especialmente para aqueles com doenças renais.

Beterraba é superalimento

A beterraba é considerada um superalimento para o coração. Ela é rica em nitrato, que é convertido em óxido nítrico no organismo, promovendo a dilatação dos vasos sanguíneos e melhorando a circulação. Um estudo realizado em 2014 com pacientes hipertensos demonstrou uma redução significativa na pressão arterial após o consumo diário de 250 ml de suco de beterraba por mais de quatro semanas, com uma queda média de 7%. No entanto, é importante consumir a beterraba com moderação e seguir as orientações de um profissional, especialmente para aqueles que possuem pedras nos rins ou diabetes.

Ao adotar uma abordagem abrangente que inclui hábitos alimentares saudáveis, atividade física regular, controle do estresse e moderação no consumo de certos alimentos, é possível controlar a pressão arterial e minimizar os riscos associados à hipertensão. É importante buscar orientação de profissionais qualificados, como educadores físicos e cardiologistas, para um tratamento adequado e personalizado.