Saiba por que não pode misturar ibuprofeno com remédio para pressão

Misturar ibuprofeno - um medicamento muito comum para lidar com dores e febre - com remédio para a pressão pode causar sérios danos aos rins. Quem confirmou essa afirmativa foi um grupo de cientistas da Universidade de Waterloo, no Canadá. Entenda o porquê de não poder tomar aos mesmo tempo os dois medicamentos:

De acordo com os pesquisadores, associar os dois medicamentos pode levar à desidratação aguda. Isso porque, os medicamentos usados para tratar a hipertensão possuem diurético, que aumentam as idas ao banheiro para urinar, o que exige que o paciente beba bastante água.

Quem não respeita essa ingestão hídrica, pode ficar desidratado, causando sérios problemas aos rins. Com o uso do ibuprofeno, o quadro intensifica-se e a possibilidade da lesão no órgão se agravar.

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)