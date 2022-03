Veja quais são as 140 cápsulas emagrecedoras listadas como perigosas pela Anvisa

Nesta semana, cerca de 140 remédios para emagrecer foram listados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como perigosos. Os riscos dos medicamentos, utilizados para eliminar ‘as gordurinhas a mais’, para a saúde, começaram a trazer alertas, após uma mulher morrer, em fevereiro deste ano, com hepatite fulminante após consumir 'chá de emagrecimento natural'.

Mas, com o óbito da cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, que a preocupação entre as autoridades aumentou. Isso porque, no laudo da artista, que usava tais medicamentos para emagrecer, foram identificadas cerca de 17 substâncias que causam a falência do fígado. Mesmo com a proibição, alguns medicamentos continuam sendo vendidos na internet e comercializados no país. Confira a lista de emagrecedores proibidos pela Anvisa:

Remédios para emagrecer que foram proibidos pela Anvisa:

50 Ervas Emagrecedor

50 Ervas Emagrecedor Forte – Natuviva

Academia Sense Shot

Afina Chá

Always Fitness Gold

American Fit

Bio Slim

Biofitslim

Bionatti Emagry

Bioslim

Black Caps

Black Extreme Tradicional Nivel 3

Black Extreme Ultra

Black Slim

Blueelife

Cápsula Seca Barriga Com Goji Berry

Cápsulas Para Emagrecer O Corpo – Shou Shen Jiao Nang (Vermelho)

Cápsulas Para Regular Os Intestinos – Tong Bian Jiao Nang (Verde)

Castanha Da Índia

Caveirinha Pink

Celulite Sense Off

Chá 37 Ervas – Denature

Chá Barriga Dos Sonhos – Vida Fiber

Chá Da Vida

Chá Da Vida Diabete

Chá Da Vida Diabete – Pró-Ervas

Chá Para Emagrecer O Corpo – Shou Shen Chá (Vermelho)

Chamomille Emagrecedor

Chamomille Extra Forte

Composto Emagrecedor Formula 1

Composto Emagrecedor Formula 2

Composto Emagrecedor Formula 3

Composto Emagrecedor Liwaib

Composto Seca Barriga

Derrete Gordura Liwalib

Detox Slim Nature

Diet Slim (Extrato De Ervas)

Diet+Stronger

Drenagem Linfática Em Cápsulas

Duromax

Elixir Da Vida

Emagfit

Emagil Fit

Emagrecedor Always Fitness Gold

Emagrecedor Chamomila

Emagrecedor Da Bel

Emagrezan 90 Comp 600 Mg

Energy Power

Enzymax

Esbelt Premium

Excelência Fitness – Extrato De Ervas

Fat Red Burner

Finas Gold

Fine Nature

Finy Sbelt

Fit Body Caps

Fit Max Black Diamond

Fit Max Detox

Fit Max Red Gold

Fit Max Slim

Gummy Sense Redux Power

Gym Power Fit

Inibidor De Apetite

Innovate

Ki Fina Corpus

Kit Acelerador Extra Forte

Kit Emagrecimento (Melhor Dia E Melhor Noite) Melhor Life

Kit Limpeza Hepática (Malic Pro + Sal Amargo) Dr Limão

Ladyfit Emagracedor

Lida Daidaihua

Lipo Da Dona

Lipo Fit

Lipo Fite Pro-Max

Lipodiet Blue Emagry

Lipodiet Nivel 4

Lipodiet Rosa Emagry

Lipoextreme Original

Lipofit Pro-One

Lipofite Pro

Liposculp Sense

Lipotril

Lipotron Max

Master Fit

Max Xtreme

Meg Ervas

Melhor Lithothamnium Melhor Life

Moder Diet

Moder Diet Gold

Mzt

Natu Diet

Natudrin

Natuplus X

Natural Dieta

New Green

New Lip

New Redux Dr Limão

Original Ervas

Phytoplus X

Pink Black

Pink Black Extrato De Ervas

Potencialize Liwalib

Powerfite

Pratic Line

Redutize

Redutrol

Relax Caps

Renova Fit Power

Saracura Cará Insulina

Seca Barriga 120 Comp 600 Mg

Seca Barriga Maxx

Seca Tudo Turbo

Sense Inibidor

Sense Redux Abdômen

Sibutina

Sibutramin

Slim Black

Slim Blue Loss

Slim Exclusivo Thermo Blend

Slim Gold

Slim Nature

Slim Nature Detox

Slim Premium

Slim Red Turbo

Slim Result

Stronger Diet

Stronger Diet +

Sucureu

Super Chá Sb

Superchá Sb Original

Textotril

The Best Slim

Todos Os Produtos Da Linha Diet +

Todos Os Produtos Listados No Website Www.Emagilfit.Com.Br

Unha De Gato Com Uxi Amarelo

Uplife

Valeriana

Vida Ervas Mulher Regulador Menstrual – Vida Ervas

Vivendo E Emagrecendo

World Slim

Xtreme Slim

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)