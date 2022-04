Pressão alta em crianças e adolescentes: veja como identificar e tratar a doença

A pressão alta - hipertensão arterial - é um mal que atinge cada vez mais crianças e adolescentes no Brasil. Neste 26 de abril, Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, o Ministério da Saúde faz um alerta aos pais sobre os perigos da doença. Confira como identificar e tratar a pressão alta em crianças e adolescentes.

A hipertensão arterial é uma doença crônica definida pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. A condição faz com que o coração exerça um esforço maior do que o normal para que o sangue seja distribuído no corpo. Segundo as autoridades da saúde, estima-se que a prevalência de hipertensos na população pediátrica varia entre 3 a 15%. Muitas vezes, a criança nasce com a doença, mas os sintomas se manifestam de maneira leve e passam despercebidos.

Como diagnosticar a pressão alta em crianças e adolescentes?

Para realizar o diagnóstico de alterações na pressão arterial, a criança deve ser levada ao médico pediatra. O profissional, de maneira simples, irá fazer a aferição da pressão em consultas de rotina.

Quais os sintomas da pressão alta em crianças e adolescentes?

A hipertensão arterial - pressão alta - pode ser assintomática na maior parte dos casos. No entanto, quando se manifesta, a doença apresenta sintomas não característicos, como:

dor de cabeça;

irritabilidade;

alterações do sono.

Os pais devem se atentar para a presença desses sintomas sem outras causas evidentes. Também devem observar se a criança apresenta alterações nefro-urológicas como:

coloração avermelhada da urina;

inchaço;

dor torácica;

falta de ar;

palpitações.

Por que a criança nasce com pressão alta?

As crianças podem nascer com hipertensão arterial. Na maioria dos casos, isso ocorre devido:

malformações congênitas renais ou cardíacas;

bebês de peso muito baixo ao nascer (menos de 1.500 g);

prematuros (menos de 32 semanas) ;

bebês que permaneceram internados em UTI Neonatal por tempo prolongado - isso ocorre devido ao uso de cateteres de veia umbilical, ventilação mecânica e oxigenoterapia.

Como tratar a pressão alta em crianças e adolescentes?

Para realizar o tratamento da pressão alta em crianças e adolescentes é preciso identificar o perfil clínico da doença:

1. No caso da hipertensão arterial sistêmica primária: o tratamento inicial ocorre por meio da mudança de hábitos alimentares nocivos

diminuição de alimentos ricos em condimentos;

gorduras saturadas;

açúcares refinados;

carne vermelha;

Além de iniciar a prática de atividade física.

2. Nos quadros secundários (atribuídos a outras doenças primárias): deve ser realizado o tratamento da causa de base inicialmente. O uso de medicamentos costuma ser mais precoce para o controle dos níveis da pressão.

A crise hipertensiva (elevação súbita da pressão arterial), é rara em crianças e adolescentes. No entanto, a crise coloca em risco o funcionamento de órgãos como:

rins;

coração;

cérebro.

O tratamento requer:

internação hospitalar;

medicações na veia;

monitoramento contínuo.

