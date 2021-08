Conheça os mitos e verdades sobre a hipertensão arterial

De acordo com pesquisa da Sociedade Brasileira de Hipertensão (SBH), 35% dos brasileiros são hipertensos e a cada dois minutos uma pessoa vai a óbito no país por conta de complicações decorrentes da doença.

No período de um ano, o número pode chega a 300 mil mortes. Uma pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão fica maior ou igual a 14 por 9 na maior parte do tempo.

Os principais fatores de risco da doença são a obesidade, sedentarismo, má alimentação com excesso de comida industrializada, excesso de sal, entre outros. Apesar de ser mais comum com o início da terceira idade, a hipertensão pode afetar também os jovens e adultos

Abaixo, separamos alguns mitos e verdades sobre a doença:

Basta retirar o sal da comida

Mito. O sal que colocamos na comida não é um grande vilão, mas sim um dos fatores de risco para a hipertensão. É preciso ficar de olho na quantidade de sal nos alimentos, principalmente os industrializados.

O estresse aumenta a pressão arterial?

Sim, é verdade. O estresse é um grande vilão, pois aumenta a estimulação do sistema nervoso, provocando elevação da pressão arterial, redução da circulação de sangue nas coronárias e instabilidade elétrica do coração.

O álcool pode prejudicar no controle da pressão arterial?

Verdade. O consumo de bebida alcoólica em excesso eleva a pressão arterial e está associado a maior risco de morte por doenças cardíacas. O recomendado é que o consumo das bebidas alcoólicas seja de moderada para evitar complicações.

Quem tem pressão alta corre risco de infarto e outras doenças do coração?

É verdade. Quando se tem a pressão permanentemente alta, alguns órgãos podem ser afetados, como derrame e infarto, os rins podem funcionar de modo insuficiente, sendo necessário realizar hemodiálise.

Cuidados

Segundo David José Oliveira Tozetto, cardiologista do Hospital Regional do Sudeste do Pará Dr. Geraldo Veloso, a pressão arterial é fundamental para o funcionamento do organismo.

"Ela é a força que faz com que o sangue circule pelas artérias e chegue a todos os tecidos. Quando o sangue é bombeado, ele é 'empurrado' contra a parede dos vasos sanguíneos. Esta tensão gerada na parede das artérias é denominada pressão arterial", diz