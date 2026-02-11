Redes sociais adotam verificação de idade com selfie; entenda como funciona

Diante do aumento da pressão por medidas mais rígidas de proteção a crianças e adolescentes no ambiente digital, plataformas de tecnologia passaram a adotar novos mecanismos de controle. Entre as iniciativas anunciadas está a possibilidade de verificação de idade por meio de selfie ou envio de documento oficial, como forma de restringir o acesso a conteúdos considerados sensíveis.

A medida integra um movimento mais amplo das redes sociais e aplicativos de mensagens para reforçar a segurança online e atender a cobranças de autoridades e entidades de proteção à infância.

Discord começará verificação em março

O anúncio mais recente foi feito pelo Discord, aplicativo de comunicação popular entre gamers e comunidades virtuais. Na última segunda-feira (9), a empresa informou que, a partir de março, usuários poderão ser submetidos à verificação de idade ao tentar modificar configurações de segurança da conta ou acessar conteúdos classificados como sensíveis em canais e servidores da plataforma.

Segundo o Discord, o objetivo é garantir que apenas usuários dentro da faixa etária adequada tenham acesso a determinados espaços e funcionalidades, fortalecendo as políticas de proteção a menores.

Demais plataformas já apresentam restrições básicas

Em janeiro, YouTube e OpenAI, empresa responsável pelo ChatGPT, também anunciaram a implementação de um sistema de previsão para identificar usuários possivelmente menores de idade em todos os países onde atuam.

O TikTok informou que iniciou processo semelhante de verificação etária, mas, neste primeiro momento, a medida está restrita à Europa, onde a pressão regulatória tem sido mais intensa. Na Austrália, por exemplo, a plataforma é proibida para menores de 16 anos

Outra plataforma que passou a endurecer as regras foi o Roblox. Ainda em janeiro, o serviço de jogos online tornou obrigatória a verificação de idade para liberar o acesso ao chat, o que gerou uma onda de "protestos" virtuais com “cartazes” digitais com frases irônicas que viralizaram, como o meme “Quero injustiça”.

Quais métodos são aceitos?

As plataformas geralmente permitem diferentes formas de comprovação:

Selfie para estimativa de idade , analisada por inteligência artificial;

, analisada por inteligência artificial; Autorização por cartão de crédito , sem cobrança, apenas para confirmar maioridade;

, sem cobrança, apenas para confirmar maioridade; Envio de documento oficial, para validação da data de nascimento.

Para executar esse processo, as empresas recorrem a tecnologias especializadas. Roblox e ChatGPT utilizam sistemas da americana Persona. O TikTok adota a ferramenta da britânica Yoti, que também é empregada pelo Instagram e pelo Facebook em alguns países. Já o Discord implementou solução da singapurense k-ID.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)