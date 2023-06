Discord: aplicativo vira ferramenta para violência sexual contra adolescentes

O Discord, aplicativo de mensagens por texto e voz gratuito, comumente usado em jogos online, virou alvo de uma investigação feita pela Polícia Federal por estar sendo usado como meio para crimes virtuais de violência sexual contra adolescentes.

Segundo o delegado responsável pela operação realizada na última sexta-feira (23), Fábio Lopes, os criminosos usam da chantagem com a vítima para que elas cumpram com desafios que envolvem situações humilhantes e até automutilações. “Eles são sádicos, misóginos, eles têm um asco, um avesso por mulheres”, afirma o delegado.

VEJA MAIS

Como os criminosos agem?

De acordo com informações da investigação, os autores, que são homens mais velhos em sua maioria, se aproximam de meninas adolescentes com perfis de insegurança e problemas emocionais para conquistar a confiança delas. Com isso, eles pedem fotos íntimas (nudes) e passam a ameaçar com a divulgação das imagens caso elas não realizem os desafios propostos, que normalmente são pedidos.

No computador de um criminoso, preso desde abril deste ano, foi encontrada uma coleção de imagens denominada “back up das vagabundas estupráveis”, com pastas com nome de dezenas de meninas. Ele admitiu que pedia para que as garotas se mutilassem.

Investigação

O Ministério Público de São Paulo, em apoio à PF, passou a investigar também a plataforma por agir com descaso em relação às denúncias. A Discord está em processo de responsabilização também pela falta de segurança da rede.

O que diz o Discord

Em pronunciamento, a plataforma afirmou que o uso do aplicativo para fins criminosos faz parte de um percentual baixo.

"A vasta maioria das interações de brasileiros usando Discord são positivas e saudáveis. Nós somos proativos e investigamos grupos que podem estar envolvidos em ameaças a crianças e trabalhamos para tirar esses agentes ruins da plataforma”.

Na descrição das informações para download do aplicativo na versão para celular, há a informação de que a plataforma é destinada para o público maior de 18 anos.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com