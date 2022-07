Xbox: chat de voz do Discord chega nos consoles na nova atualização; saiba como usar

Na última quarta-feira (20), a Xbox Wire confirmou que os amantes de jogos já estão tendo a possibilidade de usar o chat de voz do Discord nos consoles Xbox . A nova atualização lançada pela Microsoft permite que os jogadores conversem com qualquer pessoa no Discord por meio de canais de voz ou chamadas de grupo diretamente do console.

A ferramenta do Xbox One e Xbox Series X|S visa facilitar a conexão entre pessoas em diferentes plataformas e está disponível, por enquanto, para poucos usuários por meio do Xbox Insider. Mas, segundo a própria Microsoft, chegará para o resto da comunidade em breve. "Planejando algumas rodadas de ação multiplayer em Halo Infinite com amigos no console e no PC? Explorando novos biomas com seus amigos no Minecraft? Vê-los já jogando um jogo que suporta cross-play? Conecte-se ao canal de voz deles e converse enquanto todos jogam,” explicou o Xbox.

Como usar o Discord no Xbox?

Usar o Smartphone e o Xbox facilita a integração das plataformas. (Foto: Reprodução)

Os usuários que receberam a atualização podem usar a função apertando o botão Xbox no console e indo em "Grupos & bate-papos". Depois, basta clicar em "Discord Voice no Xbox". Um QR Code irá abrir e ao digitá-lo no dispositivo móvel, os aplicativos do Discord e Xbox iniciarão, com opções para conectar e configurar a nova funcionalidade. No celular, escolha a opção "conectar ao Xbox" no Discord. Assim que o aplicativo Xbox abrir, selecione a opção "Transferir áudio". Por fim, retorne ao app do Discord e selecione a opção "Transferir voz para este dispositivo".

A integração do Discord e Xbox foi prometida aos jogadores desde 2020 e desde então passou a ser muito aguardada por todos. Agora, fica mais fácil de reunir os amigos nos canais, independente da plataforma de conexão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)