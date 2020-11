Menino ganha PS5 no lugar de Xbox e fica revoltado; assista

A rixa entre fãs de Xbox e PlayStation chegou longe demais. Um vídeo que mostra um menino revoltado por receber de presente um PlayStation 5 (PS5) no lugar de um Xbox Series X viralizou nas redes sociais nesta semana. A publicação foi feita pelo pai do menino, identificado apenas como Jason P, e vista por mais de 200 mil pessoas.

Got my son a PS5 for his birthday but he only wanted to play Xbox 😆💚 pic.twitter.com/sVwzwsHy8I