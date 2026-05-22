Nova lei da CNH: veja quais estados já exigem obrigatoriedade de exames toxicológicos

Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) já iniciaram a exigência do exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação nas categorias A (motocicletas) e B (automóveis), em conformidade com a nova legislação federal que trata do processo de formação de condutores no país.

A medida atende a um ofício encaminhado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) na última sexta-feira (15), que orienta a aplicação imediata da exigência pelos órgãos estaduais. A determinação está prevista na Lei nº 15.153/2025, que ainda aguarda regulamentação final do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Obrigatoriedade para novos condutores A e B

Até então, o exame toxicológico era obrigatório apenas para motoristas das categorias C, D e E, utilizadas no transporte de cargas e passageiros ou em veículos de maior porte. Com a nova lei, motoristas das categorias A (moto) e B (carro) devem obrigatoriamente realizar o exame.

O exame é considerado de larga janela de detecção, com capacidade de identificar o uso de substâncias psicoativas em um período mínimo de 90 dias. A análise é feita a partir de amostras de cabelo, pelos corporais ou unhas, dependendo do caso.

VEJA MAIS

Quais estados já exigem exame toxicológico para CNH nas categorias A e B?

Até o momento, apenas dois estados confirmaram oficialmente a adoção da orientação da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) sobre a exigência do exame toxicológico para candidatos à primeira habilitação nas categorias A (moto) e B (carro): Espírito Santo e Mato Grosso do Sul.

Os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans-ES e Detran-MS) passaram a aplicar a regra para os processos de habilitação iniciados a partir da última segunda-feira (18). Nesses casos, os candidatos precisam apresentar resultado negativo no exame toxicológico para seguir com a emissão da Permissão para Dirigir (PPD).

O que reprova no exame toxicológico da CNH?

O exame toxicológico exigido para a CNH não detecta o consumo de álcool. O objetivo do teste é identificar o uso de substâncias psicoativas e seus metabólitos, conforme definido na Resolução nº 923/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Entre as substâncias analisadas estão:

Anfetaminas: metanfetamina, MDA, MDMA (ecstasy), anfepramona, femproporex e mazindol

metanfetamina, MDA, MDMA (ecstasy), anfepramona, femproporex e mazindol Canabinoides: THC e Carboxi-THC (THC-COOH)

THC e Carboxi-THC (THC-COOH) Cocaína: cocaína, benzoilecgonina, cocaetileno e norcocaína

cocaína, benzoilecgonina, cocaetileno e norcocaína Opiáceos: morfina, codeína e heroína

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)