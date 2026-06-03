Seleção brasileira feminina de vôlei estreia com vitória sobre a Holanda na Liga das Nações

Vice-campeã quatro vezes (2019, 2021, 2022 e 2025), a seleção brasileira feminina de vôlei começou sua caminhada em busca do primeiro título na Liga das Nações, nesta quarta-feira, na Arena Nilson Nelson, em Brasília, com vitória, por 3 sets a 1 (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23), sobre a Holanda. O técnico José Roberto Guimarães escalou a equipe titular com Diana, Julia Bergmann, Tainara, Macris, Ana Cristina, Julia e a líbero Nyene.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, quando terá como rival a República Dominicana, às 20 horas. Na sexta, o time de José Roberto Guimarães encara a Turquia, às 13 horas, e joga no sábado, 11 horas, contra a Bulgária. O encerramento desta primeira semana será no domingo, frente à Itália, às 14h30

O JOGO O jogo começou equilibrado, com as equipes se revezando na marcação dos pontos. Com dois erros seguidos das holandesas, o Brasil abriu a primeira vantagem em 12/9, com destaque para Júlia Kudiess e Júlia Bergmann.

No final do set, a seleção brasileira sacou bem e chegou a ter 19/13. Foram cinco pontos neste fundamento. Daí para frente foi só administrar para fechar a parcial em 25/17.

Com muita defesa e velocidade nas jogadas, o Brasil iniciou bem o segundo set e logo abriu 5/2. Júlia Kudiess e Júlia Bergmann voltaram a desequilibrar e a vantagem foi a 8/3.

A Holanda tentou uma recuperação, ao conseguir seu primeiro ponto de saque na partida, mas parou no forte bloqueio de Júlia Kudiess. O final da parcial mostrou a grande variedade de jogadas do Brasil, que rápido fechou em 25/15.

O Brasil voltou um pouco desconcentrado no começo do terceiro set e as holandesas aproveitaram para equilibrar com 3/3. Com bom saque de Ana Cristina, o Brasil abriu 6/3.

Mas o Brasil voltou a desconcentrar. Vários erros foram cometidos e a Holanda logo abriu 10/8, forçando José Roberto Guimarães a pedir tempo. "Energia, galera", disse o treinador para suas jogadoras.

O Brasil voltou melhor e chegou a empatar em 13 pontos, mas pecou no saque e ficou em desvantagem em 19/16. Com bons momentos de Tainara, obteve o empate em 19. Com um ponto de saque de Tainara e outro de bloqueio de Júlia Kudiess, o Brasil virou para 22/21, mas o jogo foi paralisado pode 11 minutos por causa de problemas de iluminação no ginásio. Na volta, a Holanda fechou em 27/25.

Os primeiros momentos do quarto set foram marcados por erros do Brasil, boa defesa da Holanda e dois pontos de Tainara: 3/3. Com bom saque e defesa, as holandesas abriram três pontos e mantiveram a vantagem até 12/9.

Com a entrada de Rosamaria em lugar de Helena, o Brasil aumentou o ritmo e virou 15/14. O final foi disputado ponto a ponto, com vitória brasileira por 25/23.

O TORNEIO A Liga das Nações Feminina será realizada até 26 de julho. As 18 seleções participantes vão disputar a etapa classificatória e depois a fase eliminatória a partir das quartas de final.

A fase inicial terá três semanas. Em cada uma delas as seleções serão distribuídas em três diferentes sedes, com seis seleções em cada local. Depois de 12 partidas, as sete melhores colocadas na classificação geral vão para as quartas. A China já tem presença assegurada no mata-mata por sediar a fase final da competição, que será disputada de 22 a 26 de julho, em Macau.