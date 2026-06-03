Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão

A derrota por finalização para o chinês Song Yadong complicou ainda mais a caminhada do paraense Deiveson Figueiredo rumo ao cinturão do peso-galo (até 61 kg) no UFC Macau, realizado no sábado (30). Daico, o Deus da Guerra, caiu duas posições no ranking da categoria, o que o distancia de uma disputa pelo título da divisão.

O paraense foi derrotado no segundo round da luta, que foi a principal do UFC Macau. O lutador tentou uma queda já na reta final do assalto, mas acabou deixando o pescoço exposto para o chinês, que encerrou o combate com uma guilhotina.

Com isso, Deiveson, que ocupava a sétima colocação, caiu para a nona posição após a derrota, ficando atrás de nomes como Mario Bautista e David Martinez, que ganharam posições na última atualização do UFC.

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Já Song Yadong manteve a quinta colocação na lista, enquanto o ex-campeão Sean O'Malley perdeu uma posição e está em terceiro. O campeão dos galos é o russo Petr Yan. Já o líder do ranking é o georgiano Merab Dvalishvili, seguido por Umar Nurmagomedov.

Com o resultado do último sábado, o paraense acumula duas derrotas seguidas, ambas em 2026. Além disso, nas últimas cinco lutas, Deiveson venceu apenas uma, contra Montel Jackson, em outubro de 2025. Assim, sem resultados expressivos recentes, a busca pelo cinturão fica mais complicada.

Deiveson Figueiredo tem 38 anos e um cartel positivo, com 25 vitórias, sete derrotas e um empate. O paraense, natural de Soure, no Marajó, se destacou na divisão dos moscas, na qual foi campeão e protagonizou a primeira quadrilogia da história do UFC, contra o mexicano Brandon Moreno. Após dificuldades com o corte de peso, o lutador subiu de categoria para tentar conquistar mais um título.