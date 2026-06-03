Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante Aila Beatriz Inete 03.06.26 10h22 Lutador tem 38 anos e agora é nono do ranking (Reprodução / UFC) A derrota por finalização para o chinês Song Yadong complicou ainda mais a caminhada do paraense Deiveson Figueiredo rumo ao cinturão do peso-galo (até 61 kg) no UFC Macau, realizado no sábado (30). Daico, o Deus da Guerra, caiu duas posições no ranking da categoria, o que o distancia de uma disputa pelo título da divisão. O paraense foi derrotado no segundo round da luta, que foi a principal do UFC Macau. O lutador tentou uma queda já na reta final do assalto, mas acabou deixando o pescoço exposto para o chinês, que encerrou o combate com uma guilhotina. Com isso, Deiveson, que ocupava a sétima colocação, caiu para a nona posição após a derrota, ficando atrás de nomes como Mario Bautista e David Martinez, que ganharam posições na última atualização do UFC. VEJA MAIS Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa Após duas derrotas, Amanda Lemos deve voltar a lutar no UFC em agosto, aponta site Duelo seria contra a também brasileira Denise Gomes, em evento em Las Vegas, nos Estados Unidos Paraense Melk Costa comenta derrota no UFC e projeta retorno: 'Sigo ranqueado e motivado' Lutador perdeu para Arnold Allen no primeiro main event da carreira no Ultimate Já Song Yadong manteve a quinta colocação na lista, enquanto o ex-campeão Sean O'Malley perdeu uma posição e está em terceiro. O campeão dos galos é o russo Petr Yan. Já o líder do ranking é o georgiano Merab Dvalishvili, seguido por Umar Nurmagomedov. Com o resultado do último sábado, o paraense acumula duas derrotas seguidas, ambas em 2026. Além disso, nas últimas cinco lutas, Deiveson venceu apenas uma, contra Montel Jackson, em outubro de 2025. Assim, sem resultados expressivos recentes, a busca pelo cinturão fica mais complicada. Deiveson Figueiredo tem 38 anos e um cartel positivo, com 25 vitórias, sete derrotas e um empate. O paraense, natural de Soure, no Marajó, se destacou na divisão dos moscas, na qual foi campeão e protagonizou a primeira quadrilogia da história do UFC, contra o mexicano Brandon Moreno. Após dificuldades com o corte de peso, o lutador subiu de categoria para tentar conquistar mais um título. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes deiveson figueiredo ufc mma COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 mais esportes Após derrota no UFC, Deiveson Figueiredo cai no ranking dos galos e se distancia do cinturão Paraense acumula duas derrotas seguidas na organização e vê disputa pelo título ficar mais distante 03.06.26 10h22 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Brunson brilha contra Wembanyama e New York Knicks abrem vantagem no Jogo 1 das finais da NBA 04.06.26 0h52 CONVOCADOS Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026 Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários 02.06.26 22h08 DECISÃO Augusto Melo é expulso do Corinthians e se junta a Andrés e Duilio como ex-sócio do clube Ex-presidente foi desligado do clube por tentativa de golpe após ter sido afastado. Votação teve 147 votos a favor. 01.06.26 21h36 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39