Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical

A ginasta Lorrane Oliveira sofreu uma queda na fase eliminatória da etapa de Koper da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Eslovênia. O acidente ocorreu durante a execução da última acrobacia, no momento da saída da trave, na sexta-feira (29). A queda motivou a retirada da atleta da disputa da prova de solo para a realização de procedimentos médicos.

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) detalhou o atendimento e as condições da competidora em nota oficial. "Durante a apresentação, a atleta sofreu uma queda com trauma cervical ao sair da trave e recebeu atendimento imediato no local. Foi encaminhada ao hospital, onde passou por avaliação médica completa e exames de imagem, que não evidenciaram fratura ou lesão grave na coluna. A atleta recebeu alta hospitalar, permanecerá em observação e seguirá acompanhada pela nossa equipe", comunicou a instituição.

VEJA MAIS

O Flamengo, associação esportiva pela qual a ginasta atua, também emitiu um posicionamento confirmando o trauma na região cervical, o socorro hospitalar e a ausência de fraturas constatada nos exames de imagem. O clube reiterou que a atleta se encontra em período de observação pós-alta e fora do restante do cronograma da competição.

O evento na Eslovênia marcou o retorno de Lorrane Oliveira às competições fora do país após a conquista da medalha por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No cenário nacional, a atleta obteve a terceira colocação na modalidade de solo durante a realização do Troféu Brasil no mês de abril.