Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna O Liberal 30.05.26 8h58 Lorrane Oliveira caiu no fim da apresentação nas eliminatórias da etapa da Eslovênia da Copa do Mundo (Adriano Bissoli/CBG) A ginasta Lorrane Oliveira sofreu uma queda na fase eliminatória da etapa de Koper da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Eslovênia. O acidente ocorreu durante a execução da última acrobacia, no momento da saída da trave, na sexta-feira (29). A queda motivou a retirada da atleta da disputa da prova de solo para a realização de procedimentos médicos. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) detalhou o atendimento e as condições da competidora em nota oficial. "Durante a apresentação, a atleta sofreu uma queda com trauma cervical ao sair da trave e recebeu atendimento imediato no local. Foi encaminhada ao hospital, onde passou por avaliação médica completa e exames de imagem, que não evidenciaram fratura ou lesão grave na coluna. A atleta recebeu alta hospitalar, permanecerá em observação e seguirá acompanhada pela nossa equipe", comunicou a instituição. VEJA MAIS Mangueirinho recebe Campeonato Paraense de ginástica artística neste sábado (30) Competição será realizada das 8h às 19h, com entrada gratuita para o público. Após prata com o Brasil nas Olimpíadas, Marta dispara: 'Resgata o respeito pela seleção feminina' Rainha do futebol brasileiro, Marta garantiu a prata em sua última competição com a camisa da seleção brasileira Olimpíadas 2024: Seleção feminina de vôlei supera Turquia e ganha o bronze em Paris Brasil se livra de frustração em Paris com a medalha após ter deixado semi escapar contra os EUA O Flamengo, associação esportiva pela qual a ginasta atua, também emitiu um posicionamento confirmando o trauma na região cervical, o socorro hospitalar e a ausência de fraturas constatada nos exames de imagem. O clube reiterou que a atleta se encontra em período de observação pós-alta e fora do restante do cronograma da competição. O evento na Eslovênia marcou o retorno de Lorrane Oliveira às competições fora do país após a conquista da medalha por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. No cenário nacional, a atleta obteve a terceira colocação na modalidade de solo durante a realização do Troféu Brasil no mês de abril. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Esporte ginástica artística Lorrane Oliveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 mais esportes Paraense Deiveson Figueiredo promete 'melhor versão' em luta contra Song Yadong Na luta principal do UFC Macau, paraense quer voltar a vencer para seguir na corrida pelo cinturão 29.05.26 22h00 mais esportes Equipe paraense disputa Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados em Goiânia Na competição, time da AADFEPA busca vaga na Libertadores 29.05.26 11h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES TRATAMENTO MÉDICO Lorrane Oliveira sofre queda feia durante etapa da Copa do Mundo de ginástica e tem trauma cervical De acordo com a Confederação Brasileira de Ginástica, a medalhista olímpica não teve fratura ou lesão grave na coluna 30.05.26 8h58 NÃO DEU Paraense Deiveson Figueiredo é finalizado por Song Yadong com uma guilhotina no UFC Macau, na China Em luta principal do evento, ex-campeão não consegue superar atleta da casa 30.05.26 11h01 SEM MISTÉRIO Carlo Ancelotti confirma escalação do Brasil contra o Panamá e projeta 11 mudanças no amistoso O comandante antecipou que usará o confronto para testar o elenco e realizará uma troca completa na equipe durante o segundo tempo 30.05.26 10h24 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01