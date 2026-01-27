Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro

Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base

Fábio Will
fonte

Clube busca melhorias para o local (Samara Miranda / Remo)

Um dos principais “problemas” do Remo com a chegada do clube à Série A é a questão do Centro de Treinamento. O CT azulino em Outeiro, na grande Belém, ainda não possui condições de abrigar treinos da equipe profissional e também das categorias de base. Melhorias nas estruturas do clube, é um dos objetivos da diretoria, que traçou o planejamento financeiro com alguns investimentos no local.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com o planejamento do Remo, serão investidos R$12 milhões no Centro de Treinamento na temporada 2026. Esse valor está na proposta orçamentária do clube,que será apresentada ao Condel. Esse valor, levando em consideração a temporada inteira, o clube poderá investir R$1 milhão ao mês.

Em entrevista à Rádio Liberal +, na semana passada, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que o clube irá realizar melhorias no loca, contando também com o patrocínio da Vale, mas sem especificar valores. A intenção é que o Remo inicie uma obra, tenha condições mínimas de uso do CT, mas não tenha uma obra totalmente concluída.

image CT azulino que fica em Outeiro, na grande Belém (Divulgação / Remo)

De acordo com Tonhão, o clube possui outros aspectos, que precisam ser honrados, principalmente o compromisso com as folhas salariais de jogadores, comissão técnica, staff e funcionários. O avanço e conclusão das obras no CT, podem ocorrer de acordo com a permanência do Remo na Série A, já que se mantendo na elite do futebol nacional, mais arrecadação o clube azulino terá e consequentemente um aporte maior para conclusão de todo o Centro de Treinamento.

Com o CT ainda sem uso, pelo segundo ano consecutivo o Remo utilizará as dependências do Estádio Baenão para treinos. O local já foi usado na preparação da equipe durante a Série B de 2025, além de ter passado por melhorias no gramado, quanto na estrutura interna, como vestiário, refeitório e áreas de conivências. No Baenão os jogadores também utilizam a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP).

.
