Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base Fábio Will 27.01.26 16h58 Clube busca melhorias para o local (Samara Miranda / Remo) Um dos principais “problemas” do Remo com a chegada do clube à Série A é a questão do Centro de Treinamento. O CT azulino em Outeiro, na grande Belém, ainda não possui condições de abrigar treinos da equipe profissional e também das categorias de base. Melhorias nas estruturas do clube, é um dos objetivos da diretoria, que traçou o planejamento financeiro com alguns investimentos no local. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o planejamento do Remo, serão investidos R$12 milhões no Centro de Treinamento na temporada 2026. Esse valor está na proposta orçamentária do clube,que será apresentada ao Condel. Esse valor, levando em consideração a temporada inteira, o clube poderá investir R$1 milhão ao mês. VEJA MAIS Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo Em entrevista à Rádio Liberal +, na semana passada, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que o clube irá realizar melhorias no loca, contando também com o patrocínio da Vale, mas sem especificar valores. A intenção é que o Remo inicie uma obra, tenha condições mínimas de uso do CT, mas não tenha uma obra totalmente concluída. CT azulino que fica em Outeiro, na grande Belém (Divulgação / Remo) De acordo com Tonhão, o clube possui outros aspectos, que precisam ser honrados, principalmente o compromisso com as folhas salariais de jogadores, comissão técnica, staff e funcionários. O avanço e conclusão das obras no CT, podem ocorrer de acordo com a permanência do Remo na Série A, já que se mantendo na elite do futebol nacional, mais arrecadação o clube azulino terá e consequentemente um aporte maior para conclusão de todo o Centro de Treinamento. Com o CT ainda sem uso, pelo segundo ano consecutivo o Remo utilizará as dependências do Estádio Baenão para treinos. O local já foi usado na preparação da equipe durante a Série B de 2025, além de ter passado por melhorias no gramado, quanto na estrutura interna, como vestiário, refeitório e áreas de conivências. No Baenão os jogadores também utilizam a estrutura do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP). Palavras-chave esportes remo remo série a ct do remo jornal amazônia 