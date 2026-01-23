Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

O mandatário azulino afirmou que nesse primeiro momento, o Remo poderá ter um CT que contemple treinos, mas que o momento é de honrar compromissos com os jogadores

Fábio Will
fonte

CT do Remo em Outeiro (Reprodução RemoTV)

Com o Remo na Série A, o Leão visa melhorias no Baenão e também no seu Centro de Treinamento, em Outeiro, na grande Belém. O presidente do clube, Tonhão, afirmou que os locais passam por melhorias, destacou a parceira com a empresa Vale, mas garantiu que o CT não ficará pronto este ano e que o foco é mantr o clube na Série A, para poder ter tempo e e dinheiro para finalizar a obra.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Em relação ao CT, teve uma conversa com a Vale, dela nos apoiar, não só o Remo, mas também ao Paysandu, nesse primeiro módulo da criação do nosso CT. Nesse primeiro módulo acredito que vá comportar três campos de futebol e uma estrutura suficiente para treinarmos lá”, disse.

O mandatário remista falou das dificuldades em manter um time competitivo e honrar os compromissos com os atletas, mas afirmou que o CT e o Baenão são projetos futuros.

“Os clubes que possuem uma estrutura maiores que o Remo. Existem clubes com estruturas maiores que o Remo. Estamos na Série A depois de 32 anos, é o primeiro ano nosso. Não podemos fazer tudo agora nesse primeiro ano. Estamos fazendo um investimento que dê condições de se manter na Série A e aí ter uma estrutura bem maior que temos hoje”, comentou.

Baenão

Tonhão foi categórico ao falar sobre o Baenão, um estádio centenário, que precisa dar mais conforto aos torcedores, porém, nesse momento, o local será o “CT” do Remo em 2026, assim como ocorreu na temporada passada.

“O Baenão é outro, uma estrutura modificada, concerta um lugar e arrebenta outro. Mas foi feito não só agora, mas desde que eu assumi, um investimento no Baenão. Estamos com o gramado todo modificado e dando condições de treinamento aos atletas”, finalizou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Remo
.
Remo: Tonhão explica situação de patrocínio com a Vale e obras do CT e Baenão

