Remo fecha com meia que estava no Japão e presidente afirma que clube vai contratar um Camisa 10

Tonhão afirmou que o clube está no mercado atrás de um meia clássico e elogia novas contratações

Fábio Will
23.01.26 15h32

Vitor Bueno foi confirmado por Tonhão (José Tramontin/athletico.com.br)

O presidente do Remo confirmou as contratações de alguns jogadores para 2026. O mandatário azulino afirmou que Vitor Bueno, que estava no Japão, fechou com o Leão Azul para a temporada. Tonhão também afirmou que o clube vai contratar um camisa 10, canhoto e que vem com indicação do técnico Juan Carlos Osorio.

"Estamos trabalhando o mais rápido possível para chegar o camisa 10, canhotinho e bom de bola. Eu confesso que não conheço, pois é uma indicação do mister. Mas dentro do elenco, nessas últimas contratações do Remo são jogadores diferenciados. Vitor Bueno é muito bom jogador e o Leonel Picco nem se fala", disse.

Quem esteve na mira do Remo nos últimos dias foi o meia Lucas Lima, que estava no Sport, mas rescindiu com o clube pernambucano. O Remo tem interesse no atleta, mas outros clubes também têm interesse no meia.

Vitor Bueno

O jogador possui dupla nacionalidade (brasileiro e italiano), estava jogando no Cerezo Osaka, do Japão. Foram 25 jogos na última temporada, com sete gols e três assistências. O meia teve passagens pelo São Paulo-SP, Santos-SP, Athletico-PR e também pelo Dynamo Kyiv, da Ucrânia.