Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão O Liberal 22.01.26 16h00 Enquanto os clubes resolvem o impasse na Libra, a torcida azulina se prepara para a disputa da Série A. (Wagner Santana / O Liberal) A ascensão do Clube do Remo à primeira divisão criou uma situação desconfortável para os membros da Libra, a Liga do Futebol Brasileiro, que negocia em bloco, em nome dos clubes participantes, os direitos de transmissão e as cotas de premiação. Conforme apuração do jornalista Rodrigo Mattos, da UOL, a entrada do clube paraense na Série A força a redução da cota estabelecida em contrato firmado entre a Liga e a detentora dos direitos de transmissão. Com isso, clubes como o Flamengo, que detém a maior fatia, contestam a diminuição dos valores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo No total, o contrato entre a Libra e a Globo prevê a distribuição de R$ 1,170 bilhão entre os afiliados da primeira divisão, que até o ano passado eram nove clubes. O acesso azulino escancarou uma falha contratual, que não previa a entrada de um novo clube na elite, apenas a saída. Se o caminho fosse inverso e um clube fosse rebaixado da Série A para a Série B, o valor distribuído sofreria uma redução de 11%. A hipótese contrária, no entanto, acabou ignorada — e foi justamente o que aconteceu. Diante do embaraço jurídico, os clubes da Libra (Palmeiras, São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Flamengo, Bahia, Vitória, Grêmio e Atlético-MG, com exceção do Remo) bateram o pé e exigiram o aumento do valor total, por entenderem que a fatia do bolo será menor do que a prevista. Dono da maior cota, o Flamengo encabeçou a insatisfação e pediu um reajuste para R$ 1,3 bilhão, mais inflação, garantindo que ninguém saia no prejuízo — nem mesmo o Clube do Remo. VEJA MAIS Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer Para fins de comparação, no ano passado, o Red Bull Bragantino foi um dos clubes com menor participação, recebendo algo em torno de R$ 95 milhões. Para que o Remo receba aproximadamente R$ 90 milhões, o clube paulista teria de perder cerca de R$ 10 milhões em suas receitas anuais, já que a audiência é um dos fatores determinantes para o valor final. Caso o Leão Azul surpreenda e alcance boas médias de audiência e uma colocação final relevante, essa redução ao Red Bull tende a ser ainda maior. Um detalhe interessante é que, antes do “estouro da bomba”, o próprio Flamengo já havia antecipado preocupação com esse possível cenário, mas, em fevereiro de 2025, sequer foi ouvido. Após pressionar a cúpula da Libra, o Rubro-Negro carioca recebeu uma resposta que caiu como um balde de água fria: a Globo possui um contrato assinado que não a obriga a pagar mais. A partir daí, dois cenários passaram a movimentar os bastidores do futebol. Um deles é a assinatura de um aditivo contratual incorporando o Clube do Remo ao grupo. Na outra ponta da corda estaria o Flamengo, que possivelmente se nega a assinar o aditivo, sob o argumento de que só o fará após a revisão dos valores de transmissão com a Globo. Atualmente, do montante destinado aos clubes da Série A, 40% são distribuídos de forma igualitária, 30% por performance esportiva e 30% com base no percentual de torcedores de cada clube cadastrados como assinantes. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo libra série a 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 O Leão chegou! VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994 22.01.26 14h24 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31