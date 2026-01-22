Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo

O Paysandu vive um momento conturbado na sua história. O clube foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Como se não bastasse, o Remo, seu maior rival, terminou a Série B conquistando o acesso à elite do futebol nacional. O presidente bicolor, Márcio Tuma, falou da pressão de estar à frente de um clube com uma grande torcida em que a rivalidade faz a pressão ser ainda maior.

Márcio Tuma assumiu a presidência do Paysandu, após a renúncia de Roger Aguilera. Em entrevista à Rádio Liberal +, o novo mandatário bicolor falou dessa situação, em que o Paysandu caiu para a Série c e o rival ascendendo à Série A. Para ele o Papão deve focar apenas nele, sem olhar para os lados, já que o clube possui processos próprios e passa por um momento de reconstrução.

“Eu vejo que o Paysandu precisa focar nele mesmo. O Paysandu é gigante, têm processos próprios e não temos o tempo todo tendo que olhar para o rival, até em respeito a todos os clubes que vão jogar o Campeonato Paraense. Existe o rival tradicional, mas existem outros que chegam, vez ou outra ganham”, disse.

O Paysandu estreia na temporada 2026 no próximo domingo (25), às 17h, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela rodada inicial do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLibral.com e também pela Rádio Liberal +.