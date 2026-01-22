Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer Fábio Will 22.01.26 15h38 Márcio Tuma está no comando do clube até o final da temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu vive um momento conturbado na sua história. O clube foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Como se não bastasse, o Remo, seu maior rival, terminou a Série B conquistando o acesso à elite do futebol nacional. O presidente bicolor, Márcio Tuma, falou da pressão de estar à frente de um clube com uma grande torcida em que a rivalidade faz a pressão ser ainda maior. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Márcio Tuma assumiu a presidência do Paysandu, após a renúncia de Roger Aguilera. Em entrevista à Rádio Liberal +, o novo mandatário bicolor falou dessa situação, em que o Paysandu caiu para a Série c e o rival ascendendo à Série A. Para ele o Papão deve focar apenas nele, sem olhar para os lados, já que o clube possui processos próprios e passa por um momento de reconstrução. “Eu vejo que o Paysandu precisa focar nele mesmo. O Paysandu é gigante, têm processos próprios e não temos o tempo todo tendo que olhar para o rival, até em respeito a todos os clubes que vão jogar o Campeonato Paraense. Existe o rival tradicional, mas existem outros que chegam, vez ou outra ganham”, disse. VEJA MAIS Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas O Paysandu estreia na temporada 2026 no próximo domingo (25), às 17h, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela rodada inicial do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLibral.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu márcio tuma futebol parazão 2026 jornal amazônia série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 FUTEBOL Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada 22.01.26 16h02 Futebol Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer 22.01.26 15h38 ATENTO Paysandu mantém elenco em construção e mira oportunidades até o fim das janelas Executivo de futebol explica estratégia escalonada de contratações para 2026 e reforça aposta na base como ativo esportivo e financeiro 21.01.26 20h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31