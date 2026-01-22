Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo

Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer

Fábio Will
fonte

Márcio Tuma está no comando do clube até o final da temporada (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu vive um momento conturbado na sua história. O clube foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro em 2025. Como se não bastasse, o Remo, seu maior rival, terminou a Série B conquistando o acesso à elite do futebol nacional. O presidente bicolor, Márcio Tuma, falou da pressão de estar à frente de um clube com uma grande torcida em que a rivalidade faz a pressão ser ainda maior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Márcio Tuma assumiu a presidência do Paysandu, após a renúncia de Roger Aguilera. Em entrevista à Rádio Liberal +, o novo mandatário bicolor falou dessa situação, em que o Paysandu caiu para a Série c e o rival ascendendo à Série A. Para ele o Papão deve focar apenas nele, sem olhar para os lados, já que o clube possui processos próprios e passa por um momento de reconstrução.

“Eu vejo que o Paysandu precisa focar nele mesmo. O Paysandu é gigante, têm processos próprios e não temos o tempo todo tendo que olhar para o rival, até em respeito a todos os clubes que vão jogar o Campeonato Paraense. Existe o rival tradicional, mas existem outros que chegam, vez ou outra ganham”, disse.

VEJA MAIS

image Parazão 2026: Jogo entre Paysandu e São Raimundo sofre alteração no horário; confira
Partida foi atrasada em 1h em relação ao horário marcado inicialmente

image Paysandu anuncia mudanças administrativas e garante transparência nas decisões da presidência
A nova política adotada pelo presidente Márcio Tuma prioriza a divulgação de todas as medidas adotadas pela direção bicolor

image Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C
Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas

O Paysandu estreia na temporada 2026 no próximo domingo (25), às 17h, contra o São Raimundo, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela rodada inicial do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLibral.com e também pela Rádio Liberal +.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

márcio tuma

futebol

parazão 2026

jornal amazônia

série c

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

FUTEBOL

Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu

Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão

22.01.26 16h23

FUTEBOL

Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF

Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada

22.01.26 16h02

Futebol

Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo

Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer

22.01.26 15h38

ATENTO

Paysandu mantém elenco em construção e mira oportunidades até o fim das janelas

Executivo de futebol explica estratégia escalonada de contratações para 2026 e reforça aposta na base como ativo esportivo e financeiro

21.01.26 20h26

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda