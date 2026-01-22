Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Sem citar nomes, o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, afirmou que o clube deve anunciar novos reforços para a temporada de 2026 nos próximos dias. Em entrevista ao Bom Dia Pará, da TV Liberal, nesta quinta-feira (22), o dirigente azulino confirmou que o clube está negociando com alguns jogadores, mas ressaltou que só irá se pronunciar oficialmente após a assinatura dos contratos.

“O fato de ser contratado, eu gosto de falar só depois de ser de fato assinado. Já vi, na minha vida, algumas noivas descerem do altar”, brincou o executivo do Remo. “Eu levo até o final e a gente, de uma maneira mais tranquila, só se pronuncia oficialmente depois que está assinado com o clube”, disse.

Um dos possíveis nomes para reforçar o Remo é o meia-atacante Vitor Bueno, que estava no Cerezo Osaka, do Japão. Braz não confirmou o nome do jogador, mas disse que há um atleta “vindo do Japão” a caminho de Belém.

"Mas, de fato a gente tem alguns jogadores para chegar e outros que estão a caminho. Jogador que está vindo do Japão, que já está a um dia praticamente para chegar aqui em Belém, mas, a torcida azulina pode ficar tranquila que essas próximas 48 horas prometem", declarou Braz.

Além de Vitor Bueno, o volante Leonel Picco, do Platense, da Argentina, também estaria acertado com o Leão Azul. Segundo o jornalista argentino César Luis Merlo, o clube paraense está nas fases finais da negociação do jogador, que pode ser anunciado em breve. O goleiro português André Moreira, ex-Aston Villa e Atlético de Madrid, também pode ser uma novidade no Remo.

Na última quarta-feira (21), o Remo anunciou a contratação do atacante argentino Rafael Monti, que estava no Vinotinto Ecuador, do Equador.

O Remo estreia no Parazão no próximo sábado (24), contra o Bragantino, no Mangueirão. No Campeonato Brasileiro, principal competição do clube na temporada, o primeiro jogo será contra o Vitória-BA, no Barradão, na próxima quarta-feira (28).