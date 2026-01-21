Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul O Liberal 21.01.26 10h18 Volante estaria a caminho do Remo (Gonzalo Colini / Platense) Às vésperas da estreia no Campeonato Paraense e no Brasileirão, o Remo pode ter acertado mais uma contratação para a temporada de 2026. Conforme informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o clube azulino encaminhou a contratação do volante Leonel Picco, do Platense, da Argentina. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o jornalista, o time argentino já teria acertado a venda do jogador para o Leão Azul. Os clubes chegaram a um acordo e estão nas fases finais de documentação para assinatura do contrato. Além disso, Merlo informou que o acerto seria de quatro anos. Leonel Picco é argentino, formado no Arsenal de Sarandí, da Argentina. Em 2022, o volante foi vendido ao Colón e, no ano seguinte, emprestado ao Platense, que comprou o jogador em definitivo em 2025, garantindo 70% dos direitos econômicos do atleta. VEJA MAIS MP denuncia mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra torcida do Remo Torcedora foi flagrada proferindo xingamentos de cunho xenofóbico e racista direcionados aos torcedores azulinos Remo pode apresentar três reforços nos próximos dias, diz jornalista Clube procura goleiro, lateral-esquerdo e meia; Vitor Bueno tem negociação avançada, e André Moreira está no radar azulino Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson Defensor de 24 anos chega para reforçar a zaga azulina no elenco que entra em campo no próximo dia 24, pelo estadual O volante fez 34 jogos e marcou um gol pela equipe argentina na última temporada. Picco fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Argentino e garantiu a vaga na Libertadores deste ano para o clube. Até o momento, não há confirmação oficial sobre a saída do jogador do time. O que se sabe é que havia interesse do Platense em seguir com o meia. Se for confirmado no Remo, Leonel deve ser mais utilizado na Série A, que é o grande foco do time azulino, e disputará posição com atletas como Cantillo, Jaderson, Pavani e Zé Ricardo. Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Remo deve anunciar pelo menos três reforços nos próximos dias. Dois deles seriam o meia-atacante Vitor Bueno e o goleiro português André Moreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina 21.01.26 17h33 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 Novo reforço? Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul 21.01.26 10h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52