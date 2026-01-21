Capa Jornal Amazônia
Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista

Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul

O Liberal
fonte

Volante estaria a caminho do Remo (Gonzalo Colini / Platense)

Às vésperas da estreia no Campeonato Paraense e no Brasileirão, o Remo pode ter acertado mais uma contratação para a temporada de 2026. Conforme informações do jornalista argentino César Luis Merlo, o clube azulino encaminhou a contratação do volante Leonel Picco, do Platense, da Argentina.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o jornalista, o time argentino já teria acertado a venda do jogador para o Leão Azul. Os clubes chegaram a um acordo e estão nas fases finais de documentação para assinatura do contrato. Além disso, Merlo informou que o acerto seria de quatro anos.

Leonel Picco é argentino, formado no Arsenal de Sarandí, da Argentina. Em 2022, o volante foi vendido ao Colón e, no ano seguinte, emprestado ao Platense, que comprou o jogador em definitivo em 2025, garantindo 70% dos direitos econômicos do atleta.

O volante fez 34 jogos e marcou um gol pela equipe argentina na última temporada. Picco fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Argentino e garantiu a vaga na Libertadores deste ano para o clube.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre a saída do jogador do time. O que se sabe é que havia interesse do Platense em seguir com o meia.

Se for confirmado no Remo, Leonel deve ser mais utilizado na Série A, que é o grande foco do time azulino, e disputará posição com atletas como Cantillo, Jaderson, Pavani e Zé Ricardo.

Segundo o jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o Remo deve anunciar pelo menos três reforços nos próximos dias. Dois deles seriam o meia-atacante Vitor Bueno e o goleiro português André Moreira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
