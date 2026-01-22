Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

O Liberal
fonte

Camisa possui datas e resultados dos jogos nas costas (Divulgação / Remo)

Na Série A e em boa fase com a torcida, o Remo lançou, na última quarta-feira (21), uma camisa em alusão aos 33 anos do tabu dos 33. A peça foi produzida pela marca Rei, parceira do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A coleção ganhou o nome de “33 anos de tabu”, já que, neste ano, completa 33 anos do início da sequência de jogos de invencibilidade do Leão Azul sobre o Paysandu.

O manto tem design clássico e é todo azul-marinho, cor que representa o time desde o início, com mangas e gola brancas. O escudo do Remo é bordado e, logo abaixo, em um patch, está a frase “essa mancha não se apaga nunca mais”, em referência a uma das músicas cantadas pela torcida para provocar o rival bicolor.

A manga da camisa também conta com um detalhe especial: a data do início do tabu, ocorrido em 31 de janeiro de 1993. Já nas costas, está estampado o número 33, com todas as datas dos jogos e os resultados favoráveis ao Leão Azul.

“Esta edição especial celebra o lendário período de 33 jogos de invencibilidade sobre o maior rival, um marco eterno na memória de todo azulino”, destaca a marca.

A camisa está disponível nas lojas oficiais do Remo, no valor de R$ 229,90.

Tabu dos 33

O clássico Re-Pa é conhecido por ser um dos mais disputados do mundo, mas também contempla o maior tabu do futebol brasileiro. O Remo ficou 33 jogos sem perder para o maior rival, o Paysandu. Foram mais de quatro anos de invencibilidade sobre o Papão.

O tabu começou em 1993 e terminou apenas no dia 7 de junho de 1997, com a vitória do Paysandu por 2 a 0. Ao todo, foram 21 vitórias do Remo e 12 empates. O feito azulino ficou marcado na história do futebol brasileiro e é lembrado e celebrado até hoje.

