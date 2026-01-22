Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão O Liberal 22.01.26 9h27 Camisa possui datas e resultados dos jogos nas costas (Divulgação / Remo) Na Série A e em boa fase com a torcida, o Remo lançou, na última quarta-feira (21), uma camisa em alusão aos 33 anos do tabu dos 33. A peça foi produzida pela marca Rei, parceira do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A coleção ganhou o nome de “33 anos de tabu”, já que, neste ano, completa 33 anos do início da sequência de jogos de invencibilidade do Leão Azul sobre o Paysandu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O manto tem design clássico e é todo azul-marinho, cor que representa o time desde o início, com mangas e gola brancas. O escudo do Remo é bordado e, logo abaixo, em um patch, está a frase “essa mancha não se apaga nunca mais”, em referência a uma das músicas cantadas pela torcida para provocar o rival bicolor. VEJA MAIS Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada A manga da camisa também conta com um detalhe especial: a data do início do tabu, ocorrido em 31 de janeiro de 1993. Já nas costas, está estampado o número 33, com todas as datas dos jogos e os resultados favoráveis ao Leão Azul. “Esta edição especial celebra o lendário período de 33 jogos de invencibilidade sobre o maior rival, um marco eterno na memória de todo azulino”, destaca a marca. A camisa está disponível nas lojas oficiais do Remo, no valor de R$ 229,90. Tabu dos 33 O clássico Re-Pa é conhecido por ser um dos mais disputados do mundo, mas também contempla o maior tabu do futebol brasileiro. O Remo ficou 33 jogos sem perder para o maior rival, o Paysandu. Foram mais de quatro anos de invencibilidade sobre o Papão. O tabu começou em 1993 e terminou apenas no dia 7 de junho de 1997, com a vitória do Paysandu por 2 a 0. Ao todo, foram 21 vitórias do Remo e 12 empates. O feito azulino ficou marcado na história do futebol brasileiro e é lembrado e celebrado até hoje. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo camisa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina 21.01.26 17h33 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 Futebol Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada 21.01.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52