Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina O Liberal 21.01.26 17h33 Eduardo Melo espera uma boa temporada azulina em 2026. (Samara Miranda/Ascom Remo) Após um longo período longe dos gramados, Eduardo Melo voltou a vestir a camisa do Remo da melhor forma possível: decidindo um título. Recuperado de uma lesão na coxa direita que o afastou por quase quatro meses, o atacante foi peça fundamental na conquista da Supercopa Grão-Pará, ao participar diretamente da virada sobre o Águia de Marabá, no último domingo (18). WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Entrando em campo aos 29 minutos do segundo tempo, Eduardo mudou o cenário da decisão. Primeiro, desviou a bola que resultou no gol de empate marcado por Yago Pikachu. Nos minutos finais, mostrou frieza ao driblar o goleiro adversário e marcar o gol que garantiu o título ao Leão Azul. Um retorno marcante para quem não atuava desde setembro, ainda pela Série B. “Foi muito bom ter essa oportunidade. Foram quatro meses de recuperação, de tratamento, foi difícil. Eu fiquei muito feliz em ter minha primeira oportunidade, mas eu fiquei mais feliz por ter voltado a jogar”, afirmou o atacante. Contratado na temporada passada para a disputa da Série B, Eduardo Melo volta ao elenco em um ano que promete calendário cheio para o Remo, com Campeonato Paraense, competições regionais, Copa do Brasil e o Brasileirão. O atacante acredita que o discurso do técnico Juan Carlos Osório favorece todos os atletas do grupo, especialmente em um elenco numeroso. VEJA MAIS Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório Remo confirma a contratação de atacante argentino que estava atuando no Equador Leão Azul contratou o atacante Rafael Monti, artilheiro do Vinotinto Ecuador, do Equador, na última temporada Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul Com a estreia no Campeonato Paraense se aproximando, Eduardo Melo não esconde o desejo de ganhar mais minutos em campo e, quem sabe, iniciar uma partida como titular. Mesmo sem pistas do treinador sobre a escalação, o atacante reforça a motivação para mostrar serviço diante da torcida. “A expectativa é das melhores, sempre pensando em ter oportunidade. Seria bom começar jogando também, para mostrar mais o trabalho. Com a estreia no Campeonato Paraense se aproximando, Eduardo Melo não esconde o desejo de ganhar mais minutos em campo e, quem sabe, iniciar uma partida como titular. Mesmo sem pistas do treinador sobre a escalação, o atacante reforça a motivação para mostrar serviço diante da torcida. "A expectativa é das melhores, sempre pensando em ter oportunidade. Seria bom começar jogando também, para mostrar mais o trabalho. Que a gente possa ter um ótimo ano e começar com o pé direito, com a nossa torcida apoiando", completou. O Remo estreia no Parazão 2026 no próximo sábado (24), às 16h, contra o Bragantino, no Estádio Mangueirão, em Belém. 