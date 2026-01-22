Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). Caio Maia 22.01.26 12h31 Acordo entre Remo e Fatal Model rende contrato milionário. (Bruno Amânio/ Especial para O Liberal) A parceria com a Fatal Model, plataforma brasileira de anúncios de acompanhantes de luxo, deve render cerca de R$ 1 milhão por ano ao Leão Azul. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O contrato foi firmado nesta quinta-feira (22) e, inicialmente, terá duração de 12 meses. Pelo acordo, a logomarca da empresa passará a estampar o uniforme dos jogadores azulinos, com estreia prevista já para este sábado (24), na partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. VEJA MAIS Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão O anúncio oficial da parceria foi feito em entrevista coletiva concedida pela diretora da Fatal Model, Nina Sag, ao lado do vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves. Na ocasião, a executiva detalhou as ações previstas em conjunto com o clube e não descartou a possibilidade de ampliação do vínculo no futuro, incluindo um eventual acordo de naming rights. A Fatal Model é uma plataforma brasileira criada em 2016, voltada ao anúncio de acompanhantes e profissionais do sexo. O site permite que pessoas adultas divulguem seus serviços, com informações como fotos e descrições pessoais. Segundo dados divulgados pela empresa, a plataforma registrou, em 2020, mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol O Leão chegou! Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994. 22.01.26 14h24 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00