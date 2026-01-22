Capa Jornal Amazônia
Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

Caio Maia
Acordo entre Remo e Fatal Model rende contrato milionário. (Bruno Amânio/ Especial para O Liberal)

A parceria com a Fatal Model, plataforma brasileira de anúncios de acompanhantes de luxo, deve render cerca de R$ 1 milhão por ano ao Leão Azul. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

O contrato foi firmado nesta quinta-feira (22) e, inicialmente, terá duração de 12 meses. Pelo acordo, a logomarca da empresa passará a estampar o uniforme dos jogadores azulinos, com estreia prevista já para este sábado (24), na partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

O anúncio oficial da parceria foi feito em entrevista coletiva concedida pela diretora da Fatal Model, Nina Sag, ao lado do vice-presidente do Remo, Glauber Gonçalves. Na ocasião, a executiva detalhou as ações previstas em conjunto com o clube e não descartou a possibilidade de ampliação do vínculo no futuro, incluindo um eventual acordo de naming rights.

A Fatal Model é uma plataforma brasileira criada em 2016, voltada ao anúncio de acompanhantes e profissionais do sexo. O site permite que pessoas adultas divulguem seus serviços, com informações como fotos e descrições pessoais. Segundo dados divulgados pela empresa, a plataforma registrou, em 2020, mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos.

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

Remo
