O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

Caio Maia
fonte

Remo fecha parceria com plataforma Fatal Model (Bruno Amâncio/ Especial para O Liberal)

O Remo fechou, no início da manhã desta quinta-feira (22), um novo patrocínio para o clube: o Fatal Model, plataforma de acompanhantes de luxo. A parceria foi adiantada pelo repórter Bruno Amâncio, da TV Liberal, e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A princípio, a parceria terá validade de 12 meses. Os uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa, e a estreia deve ocorrer já neste sábado (24), na partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense.

O anúncio foi feito pela diretora da empresa, Nina Sag, que concedeu entrevista coletiva ao lado do vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves. Ela falou sobre as ações com o Leão, sem descartar um naming rights no futuro.

image Nina Sag, diretora da Fatal Model, fala sobre a parceria (Bruno Amânio/ Especial para O Liberal)

Esta não é a primeira vez que o Fatal Model patrocina um clube paraense. Em 2023, a empresa assinou parceria com o Paysandu, durante a disputa da Série C daquele ano. Com o acesso bicolor à Segunda Divisão ao final da temporada, a marca renovou o acordo com o Bicola por mais um ano.

O investimento do Fatal Model no futebol não é algo novo. Em 2022, a empresa já marcava presença ao patrocinar clubes como Globo (RN), Portuguesa (RJ) e Altos (PI), na Copa do Brasil. Essa estratégia de base permitiu que a marca ganhasse terreno até firmar, em 2023, uma parceria histórica e permanente com o Vitória-BA, quando garantiu, inclusive, os naming rights do estádio Barradão.

O site Fatal Model é brasileiro e oferece serviços de acompanhantes e profissionais do sexo. A plataforma, criada em 2016, permite que pessoas adultas anunciem seus serviços como acompanhantes, bem como disponibilizem informações sobre si mesmas, como fotos e descrições pessoais. A empresa divulga que, em 2020, registrou mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos.

