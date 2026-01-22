Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. Caio Maia 22.01.26 12h00 Remo fecha parceria com plataforma Fatal Model (Bruno Amâncio/ Especial para O Liberal) O Remo fechou, no início da manhã desta quinta-feira (22), um novo patrocínio para o clube: o Fatal Model, plataforma de acompanhantes de luxo. A parceria foi adiantada pelo repórter Bruno Amâncio, da TV Liberal, e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A princípio, a parceria terá validade de 12 meses. Os uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa, e a estreia deve ocorrer já neste sábado (24), na partida contra o Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Paraense. VEJA MAIS Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina O anúncio foi feito pela diretora da empresa, Nina Sag, que concedeu entrevista coletiva ao lado do vice-presidente do clube, Glauber Gonçalves. Ela falou sobre as ações com o Leão, sem descartar um naming rights no futuro. Nina Sag, diretora da Fatal Model, fala sobre a parceria (Bruno Amânio/ Especial para O Liberal) Esta não é a primeira vez que o Fatal Model patrocina um clube paraense. Em 2023, a empresa assinou parceria com o Paysandu, durante a disputa da Série C daquele ano. Com o acesso bicolor à Segunda Divisão ao final da temporada, a marca renovou o acordo com o Bicola por mais um ano. O investimento do Fatal Model no futebol não é algo novo. Em 2022, a empresa já marcava presença ao patrocinar clubes como Globo (RN), Portuguesa (RJ) e Altos (PI), na Copa do Brasil. Essa estratégia de base permitiu que a marca ganhasse terreno até firmar, em 2023, uma parceria histórica e permanente com o Vitória-BA, quando garantiu, inclusive, os naming rights do estádio Barradão. O site Fatal Model é brasileiro e oferece serviços de acompanhantes e profissionais do sexo. A plataforma, criada em 2016, permite que pessoas adultas anunciem seus serviços como acompanhantes, bem como disponibilizem informações sobre si mesmas, como fotos e descrições pessoais. A empresa divulga que, em 2020, registrou mais de 100 milhões de usuários e 275 milhões de acessos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo fatal model COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Após lesão, Eduardo Melo é decisivo em título e reforça o ataque do Remo em 2026 Recuperado de lesão, atacante foi decisivo na conquista da Supercopa Grão-Pará e busca mais espaço no início da temporada azulina 21.01.26 17h33 Futebol Com o Remo na Série A, Baenão passa por modernização; veja fotos Estádio Evandro Almeida ganhou reformas no vestiário e também no refeitório 21.01.26 17h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07