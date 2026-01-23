Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador O Liberal 23.01.26 11h55 Coxa também tem interesse no jogador e estaria com conversas avançadas (Vítor Silva/Botafogo) Próximo da estreia no Brasileirão, o Remo segue ativo no mercado para reforçar a equipe para a disputa. Conforme informações divulgadas pela ESPN, o clube azulino estaria interessado no atacante Tiquinho Soares, que está de saída do Santos. No entanto, outros times também estão na disputa pelo jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme as informações, o Santos e o atacante já entraram em um acordo para a rescisão. Assim, o jogador está livre para negociar com outros clubes. De acordo com a ESPN, o Remo teria demonstrado interesse pelo atleta e apresentou valores, não revelados, para a contratação. Mas, até o momento, nada teria sido acertado. O Coritiba-PR seria um dos clubes interessados no jogador e estaria com as conversas mais avançadas. VEJA MAIS Patrick vê versatilidade como diferencial para buscar vaga no Remo Apresentado, veterano diz estar à disposição para atuar como volante ou pelos extremos Remo encaminha acerto com Braian Cufré para a lateral esquerda Livre no mercado, argentino de 29 anos pode reforçar o elenco e disputar posição com Sávio Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão Tiquinho é cria do Fortaleza-CE, passou por clubes como Porto, de Portugal, Olympiacos, da Grécia, e se destacou no futebol brasileiro no Botafogo-RJ. Pelo clube carioca, em 2023, foi artilheiro com 29 gols em 24 jogos. Além disso, conquistou o Brasileiro e a Libertadores com a equipe em 2024. Em 2025, acertou com o Santos. Foram 40 partidas, sete gols e quatro assistências. Tiquinho Soares tem 35 anos. Se a contratação com o Remo foi confirmada, o atacante pode chegar para ser o homem-gol. O Remo estreia na Série A na próxima quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Barradão. Nesta semana, o Leão Azul anunciou o atacante argentino Rafael Monti. A expectativa é que o time ainda anuncie mais reforços. Vitor Bueno, o volante Leonel Picco, do Platense, da Argentina, e o goleiro português André Moreira, ex-Aston Villa e Atlético de Madrid, podem ser uma novidade no Remo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador 23.01.26 11h55 APRESENTADO Patrick vê versatilidade como diferencial para buscar vaga no Remo Apresentado, veterano diz estar à disposição para atuar como volante ou pelos extremos 22.01.26 20h27 Futebol Remo encaminha acerto com Braian Cufré para a lateral esquerda Livre no mercado, argentino de 29 anos pode reforçar o elenco e disputar posição com Sávio 22.01.26 16h35 Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (23/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A italiana movimentam o futebol nesta sexta-feira 23.01.26 7h00 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 São Paulo goleia Ibrachina no MorumBis e encara Cruzeiro na final da Copinha 22.01.26 23h47