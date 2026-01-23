Capa Jornal Amazônia
Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site

Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador

O Liberal
fonte

Coxa também tem interesse no jogador e estaria com conversas avançadas (Vítor Silva/Botafogo)

Próximo da estreia no Brasileirão, o Remo segue ativo no mercado para reforçar a equipe para a disputa. Conforme informações divulgadas pela ESPN, o clube azulino estaria interessado no atacante Tiquinho Soares, que está de saída do Santos. No entanto, outros times também estão na disputa pelo jogador. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme as informações, o Santos e o atacante já entraram em um acordo para a rescisão. Assim, o jogador está livre para negociar com outros clubes. De acordo com a ESPN, o Remo teria demonstrado interesse pelo atleta e apresentou valores, não revelados, para a contratação. Mas, até o momento, nada teria sido acertado. 

O Coritiba-PR seria um dos clubes interessados no jogador e estaria com as conversas mais avançadas. 

Tiquinho é cria do Fortaleza-CE, passou por clubes como Porto, de Portugal, Olympiacos, da Grécia, e se destacou no futebol brasileiro no Botafogo-RJ. Pelo clube carioca, em 2023, foi artilheiro com 29 gols em 24 jogos. Além disso, conquistou o Brasileiro e a Libertadores com a equipe em 2024. 

Em 2025, acertou com o Santos. Foram 40 partidas, sete gols e quatro assistências. 

Tiquinho Soares tem 35 anos. Se a contratação com o Remo foi confirmada, o atacante pode chegar para ser o homem-gol. 

O Remo estreia na Série A na próxima quarta-feira (28), contra o Vitória-BA, no Barradão. Nesta semana, o Leão Azul anunciou o atacante argentino Rafael Monti. A expectativa é que o time ainda anuncie mais reforços. Vitor Bueno, o volante Leonel Picco, do Platense, da Argentina, e o goleiro português André Moreira, ex-Aston Villa e Atlético de Madrid, podem ser uma novidade no Remo.

