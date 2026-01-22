Remo encaminha acerto com Braian Cufré para a lateral esquerda

O Clube do Remo está próximo de anunciar mais um reforço para a temporada 2026. A bola da vez é o lateral-esquerdo argentino Braian Cufré, de 29 anos, que está livre no mercado após encerrar vínculo com o Central Córdoba. As tratativas avançaram nos últimos dias, e o clube trabalha para concluir os ajustes finais antes da oficialização.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo informações do jornalista Cesar Luis Merlo, as partes discutem detalhes contratuais para fechar o acordo. Caso a negociação seja confirmada, Cufré chega para aumentar a concorrência na lateral esquerda e disputar posição diretamente com Sávio. Na última temporada, o defensor atuou em 38 partidas e contribuiu com três assistências, sendo uma delas em um dos jogos mais marcantes da campanha do Central Córdoba: a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores.

Revelado pelo Vélez Sarsfield, Cufré construiu carreira internacional, com passagens pelo futebol espanhol — defendendo Mallorca e Málaga — e também pelo New York City FC, dos Estados Unidos. A experiência fora da Argentina é vista internamente como um diferencial no perfil buscado pela diretoria azulina para a temporada.

VEJA MAIS

Além do lateral, o Remo também encaminha outras negociações no mercado. O volante Leonel Picco, do Platense, e o atacante Vitor Bueno, com passagens por Santos e São Paulo, estão no radar e podem ser anunciados nos próximos dias como parte do processo de fortalecimento do elenco.

Dentro de campo, o Leão Azul vive bom momento. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Águia de Marabá e a conquista da Supercopa Grão-Pará, a equipe retorna ao Mangueirão neste sábado (24), às 16h, para enfrentar o Bragantino-PA, na estreia do Campeonato Paraense.

Enquanto o time comandado por Juan Carlos Osório mantém ritmo forte de preparação para o início do estadual, a diretoria segue ativa nos bastidores, monitorando o mercado e buscando ampliar o leque de opções à disposição da comissão técnica.