VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994 Caio Maia 22.01.26 14h24 Torcida do Remo é destaque em vinheta da Globo. (Cláudio Pinheiro / Remo) Durante o intervalo do clássico entre Flamengo e Vasco, na noite da última quarta-feira (21), a Rede Globo apresentou oficialmente a sua nova vinheta para o Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Para o torcedor azulino, o vídeo trouxe um motivo especial de orgulho: o Clube do Remo aparece em destaque logo nos primeiros segundos. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em uma sequência rápida, a vinheta exibe cenas marcantes da torcida do Remo lotando o Mangueirão. As imagens remetem à épica campanha do acesso em 2025. A última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994. Desde então, o clube enfrentou desafios em todas as divisões inferiores até consolidar o projeto de reestruturação que culminou com o acesso no ano passado. Em 2026, o Remo fará sua estreia no formato de pontos corridos. Estreia na Série A 2026: Quando o Remo joga? O torcedor já pode marcar no calendário. De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o caminho do Leão na elite começa fora de casa: Jogo de estreia: Vitória x Remo Data: 28 de janeiro Local: Estádio Barradão, Salvador (BA) Horário: 19h O primeiro encontro com a torcida no Mangueirão pela Série A acontecerá na segunda rodada, contra o Mirassol, no dia 4 de fevereiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão 22.01.26 16h00 O Leão chegou! VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026 Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994 22.01.26 14h24 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31