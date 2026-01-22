Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026

Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994

Caio Maia
fonte

Torcida do Remo é destaque em vinheta da Globo. (Cláudio Pinheiro / Remo)

Durante o intervalo do clássico entre Flamengo e Vasco, na noite da última quarta-feira (21), a Rede Globo apresentou oficialmente a sua nova vinheta para o Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Para o torcedor azulino, o vídeo trouxe um motivo especial de orgulho: o Clube do Remo aparece em destaque logo nos primeiros segundos.

Em uma sequência rápida, a vinheta exibe cenas marcantes da torcida do Remo lotando o Mangueirão. As imagens remetem à épica campanha do acesso em 2025.

A última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994. Desde então, o clube enfrentou desafios em todas as divisões inferiores até consolidar o projeto de reestruturação que culminou com o acesso no ano passado. Em 2026, o Remo fará sua estreia no formato de pontos corridos.

Estreia na Série A 2026: Quando o Remo joga?

O torcedor já pode marcar no calendário. De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o caminho do Leão na elite começa fora de casa:

  • Jogo de estreia: Vitória x Remo
  • Data: 28 de janeiro
  • Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)
  • Horário: 19h

O primeiro encontro com a torcida no Mangueirão pela Série A acontecerá na segunda rodada, contra o Mirassol, no dia 4 de fevereiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo na Série A provoca disputa milionária nos bastidores da Libra

Contrato com a Globo não previa novo clube na elite, e Flamengo lidera pressão por reajuste nas cotas de transmissão

22.01.26 16h00

O Leão chegou!

VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026

Última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994

22.01.26 14h24

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem'

Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão'

22.01.26 10h34

futebol

Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira

Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão

22.01.26 9h27

Futebol

Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo

Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses.

22.01.26 12h00

Futebol

Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja

Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22).

22.01.26 12h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda