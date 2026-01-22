VÍDEO: Torcida do Remo ganha destaque em nova vinheta da Globo para a Série A 2026

Durante o intervalo do clássico entre Flamengo e Vasco, na noite da última quarta-feira (21), a Rede Globo apresentou oficialmente a sua nova vinheta para o Campeonato Brasileiro da Série A 2026. Para o torcedor azulino, o vídeo trouxe um motivo especial de orgulho: o Clube do Remo aparece em destaque logo nos primeiros segundos.

Em uma sequência rápida, a vinheta exibe cenas marcantes da torcida do Remo lotando o Mangueirão. As imagens remetem à épica campanha do acesso em 2025.

A última vez que o Remo disputou a Primeira Divisão do Brasileirão foi em 1994. Desde então, o clube enfrentou desafios em todas as divisões inferiores até consolidar o projeto de reestruturação que culminou com o acesso no ano passado. Em 2026, o Remo fará sua estreia no formato de pontos corridos.

Estreia na Série A 2026: Quando o Remo joga?

O torcedor já pode marcar no calendário. De acordo com a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o caminho do Leão na elite começa fora de casa:

Jogo de estreia: Vitória x Remo

Data: 28 de janeiro

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA)

Horário: 19h

O primeiro encontro com a torcida no Mangueirão pela Série A acontecerá na segunda rodada, contra o Mirassol, no dia 4 de fevereiro.