Patrick vê versatilidade como diferencial para buscar vaga no Remo

O Patrick foi apresentado oficialmente pelo Clube do Remo nesta quinta-feira (22), no Baenão, após mais um dia de treinos visando a estreia no Campeonato Paraense. O Leão azul entra em campo no domingo (25), às 16h, contra o Bragantino, no Mangueirão. O principal gancho do discurso do reforço foi a versatilidade. Patrick colocou a capacidade de atuar em mais de uma função como arma para brigar por vaga no concorrido time titular do técnico Juan Carlos Osorio, que comanda o Remo na temporada de retorno à Série A após mais de três décadas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Embora apresentado agora, o jogador já vinha trabalhando com o elenco desde a pré-temporada, no CT do Retrô, em Camaragibe (PE). Na coletiva, Patrick destacou o peso do projeto e o simbolismo do clube para a região Norte.

VEJA MAIS

“É bom estar de volta depois de 31 anos, o único clube do Norte na Série A do Campeonato Brasileiro, pra mim está sendo uma honra, é um desafio muito bom, pra quem gosta de desafios, nós temos uma responsabilidade muito grande em representar o Remo e o Norte na Série A”.

Com carreira marcada por passagens relevantes — após cinco temporadas em alto nível por Internacional (quatro) e São Paulo (uma), teve uma passagem curta pelo Atlético Mineiro e defendeu o Santos na Série B —, o jogador ganhou sequência em 2025 no Athletico Paranaense, onde atuou em 42 partidas e ajudou no acesso à Série A. Agora, chega ao Baenão disposto a se adaptar.

Patrick admite preferência pela função de volante, mas reconhece que a concorrência no setor é elevada, com nomes como Panagiotis, Zé Ricardo, Cantillo, Pavani e Leonel Picco. Por isso, amplia o leque e se coloca como opção também pelos lados do ataque, onde disputará espaço com atletas como Pikachu, Marrony, Nico Ferreira e Diego Hernández.

“Sempre joguei de volante e meia, fazendo aquela função de segundo volante, mas no Inter acabei me transferindo pra extremo e acabei fazendo essa função várias vezes no São Paulo também, até no Atlético Mineiro. Eu sou volante, mas do meio pra frente, o que precisar, estou disponível”.

O reforço acompanhou de perto a estreia do Remo na temporada, com vitória sobre o Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará, e aprovou a postura da equipe. “Senti a energia positiva da equipe, vontade de fazer um grande ano, a gente está no início, a gente está construindo uma relação”.

Sobre as primeiras semanas sob o comando de Osorio, o meio-campista destacou a intensidade do trabalho e a assimilação das ideias. “Tem sido bem intensas, a gente tá fazendo um trabalho forte, ele tem deixado claro suas ideias de jogo, e a gente tem praticado bastante, então acredito que a gente vai fazer um jogo pra frente e intenso”.

A experiência dos anos em alto nível, segundo Patrick, deve servir para equilibrar o ambiente, sem hierarquias rígidas. “A gente que fica mais velho, vivemos um pouco mais de coisa, mas acho que todo mundo tem direito de se impor, o grupo tem que trabalhar de forma homogênea, então todo mundo tem que dar sua opinião”.

Por fim, o jogador reconheceu a responsabilidade adicional no estadual diante do calendário ambicioso do clube. “Com certeza, nosso objetivo nesse primeiro trimestre é conseguir um título e conseguir fazer o máximo de pontuação no Campeonato Brasileiro”.