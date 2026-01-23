Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo Fábio Will 23.01.26 14h20 Tonhão confirmou a compra do jogador argentino (Sandro Galtran / Remo) O Remo acertou a contratação do volante argentino Leonel Picco, do Platense, clube da Argentina. A informação foi confirmada pelo presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista à Rádio Liberal +. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Tonhão afirmou que o jogador viria por empréstimo, mas o clube argentino resolveu condicionar a negociação para a venda e o Remo topou. De acordo com a imprensa argentina, o jogador foi negociado por 1.8 milhão de dólares, algo em torno de R$9.520 mil. “O Leonel Pico foi uma das contratações, nosso professor mais solicitou. Fizemos um esforço entre os colaboradores, chegou ontem e hoje deve estar assinando contrato e vamos providenciar a primeira parcela de pagamento. Foi uma transação ousada, mas acho que irá valer a pena e vai nos ajudar muito. Diria que ele é um atleta referência do nosso mister”, disse. VEJA MAIS Remo encaminha a contratação de volante argentino, diz jornalista Jogador atua no Platense, da Argentina, e já estaria acertado com o Leão Azul Remo demonstra interesse em atacante do Santos e ex-Botafogo, diz site Leão Azul teria sinalizado interesse e apresentado valores pelo jogador Paysandu e Remo buscam ampliação de recursos para as conclusões dos CTs, diz presidente bicolor Em entrevista à Rádio Liberal +, Márcio Tuma citou que trabalha em conjunto com o Remo para que tenha uma ampliação dos recursos de uma patrocinadora para melhorar os seus centros de treinamentos Picco foi foi um pedido do técnico Juan Carlos Osorio (Gonzalo Colini / Platense) Para Tonhão, a intenção é manter o jogador como ativo do clube e tentar, quem sabe, fazer caixa com o atleta em uma futura negociação. O Remo fechou contrato com Leonel Picco por quatro anos. “No primeiro momento era apenas um empréstimo, mas os argentinos são complicados e mudavam a operação diariamente. No final, eles só fariam a negociação se fosse venda. Aí reunimos a diretoria e colaboradores e vimos que podíamos fazer esse investimento, até porque é um ativo do clube, tem muita qualidade e quem sabe o Remo poderá ganhar um bom dinheiro lá na frente com esse jogador”, falou. Leonel Picco é argentino, formado no Arsenal de Sarandí, da Argentina. Em 2022, o volante foi vendido ao Colón e, no ano seguinte, emprestado ao Platense, que comprou o jogador em definitivo em 2025, garantindo 70% dos direitos econômicos do atleta. O volante foi um pedido do técnico azulino Juan Carlos Osorio. O atleta fez 34 jogos e marcou um gol pela equipe argentina na última temporada. Picco fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Argentino e garantiu a vaga na Libertadores deste ano para o clube. Palavras-chave esportes remo remo tonhão remo série a leonel picco 