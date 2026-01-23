Capa Jornal Amazônia
Presidente do Remo confirma compra de volante argentino; jogador terá 4 anos de contrato

Tonhão afirmou que Leonel Picco assinará nesta sexta-feira o contrato com o Remo

Fábio Will
fonte

Tonhão confirmou a compra do jogador argentino (Sandro Galtran / Remo)

O Remo acertou a contratação do volante argentino Leonel Picco, do Platense, clube da Argentina. A informação foi confirmada pelo presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, em entrevista à Rádio Liberal +.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Tonhão afirmou que o jogador viria por empréstimo, mas o clube argentino resolveu condicionar a negociação para a venda e o Remo topou. De acordo com a imprensa argentina, o jogador foi negociado por 1.8 milhão de dólares, algo em torno de R$9.520 mil.

“O Leonel Pico foi uma das contratações, nosso professor mais solicitou. Fizemos um esforço entre os colaboradores, chegou ontem e hoje deve estar assinando contrato e vamos providenciar a primeira parcela de pagamento. Foi uma transação ousada, mas acho que irá valer a pena e vai nos ajudar muito. Diria que ele é um atleta referência do nosso mister”, disse.

image Picco foi foi um pedido do técnico Juan Carlos Osorio (Gonzalo Colini / Platense)

Para Tonhão, a intenção é manter o jogador como ativo do clube e tentar, quem sabe, fazer caixa com o atleta em uma futura negociação. O Remo fechou contrato com Leonel Picco por quatro anos.

“No primeiro momento era apenas um empréstimo, mas os argentinos são complicados e mudavam a operação diariamente. No final, eles só fariam a negociação se fosse venda. Aí reunimos a diretoria e colaboradores e vimos que podíamos fazer esse investimento, até porque é um ativo do clube, tem muita qualidade e quem sabe o Remo poderá ganhar um bom dinheiro lá na frente com esse jogador”, falou.

Leonel Picco é argentino, formado no Arsenal de Sarandí, da Argentina. Em 2022, o volante foi vendido ao Colón e, no ano seguinte, emprestado ao Platense, que comprou o jogador em definitivo em 2025, garantindo 70% dos direitos econômicos do atleta.

O volante foi um pedido do técnico azulino Juan Carlos Osorio. O atleta fez 34 jogos e marcou um gol pela equipe argentina na última temporada. Picco fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Argentino e garantiu a vaga na Libertadores deste ano para o clube.

