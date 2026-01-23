Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A

O Remo está na Série A, mas vai estrear na competição com a camisa de 2025, porém, o Leão irá lançar a camisa mais esperada dos últimos anos. O manto sagrado que vestirá o Time de Periçá na elite do futebol nacional já tem data marcada para ocorrer.

Em entrevista à Rádio Liberal +, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, explicou que o Leão Azul fará o lançamento da nova camisa no dia do aniversário do clube, sem entrar em detalhes, sobre preço e também se terá uma festa de lançamento.

“Fazemos aniversário dia 5 de fevereiro. A identidade está explicada. Será no dia 5 de fevereiro”, disse.

O Remo renovou seu contrato com a marca nacional Volt, que fornece o material esportivo ao Leão Azul desde a metade de 2021.