Presidente do Remo confirma data de lançamento da nova camisa do Leão na Série A

Remo já possui data para o lançamento do novo manto para a disputa da elite do futebol brasileiro

Fábio Will
fonte

Remo possui a Volt como fornecedora oficial (Samara Miranda/Remo)

O Remo está na Série A, mas vai estrear na competição com a camisa de 2025, porém, o Leão irá lançar a camisa mais esperada dos últimos anos. O manto sagrado que vestirá o Time de Periçá na elite do futebol nacional já tem data marcada para ocorrer.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Em entrevista à Rádio Liberal +, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, explicou que o Leão Azul fará o lançamento da nova camisa no dia do aniversário do clube, sem entrar em detalhes, sobre preço e também se terá uma festa de lançamento.

“Fazemos aniversário dia 5 de fevereiro. A identidade está explicada. Será no dia 5 de fevereiro”, disse.

O Remo renovou seu contrato com a marca nacional Volt, que fornece o material esportivo ao Leão Azul desde a metade de 2021.

Remo
.
