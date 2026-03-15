No Couto Pereira, Remo busca primeira vitória contra o Coritiba hoje

O time do Remo volta a campo neste domingo (15) em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após atuar em Belém nos últimos quatro jogos, o último a derrota para o Fluminense, o desafio desta vez será fora de casa, contra o Coritiba, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A partida coloca frente a frente dois clubes que conquistaram o acesso no último ano, mas que vivem momentos diferentes neste início de campeonato. Enquanto o Leão ainda busca o primeiro triunfo e ocupa a 18ª posição, estando na zona de rebaixamento, com três pontos, o Coritiba aparece na sétima colocação, com sete, embalado após vitória sobre o Corinthians na rodada passada, silenciando a Neo Química Arena, inclusive com direito a gol de Jacy Maranhão, ex-Paysandu.

VEJA MAIS

Para o confronto, o técnico Léo Condé, que estreou no comando da equipe na amarga derrota para o tricolor carioca, provavelmente deve ter algumas dúvidas e deve promover algumas mudanças no elenco azulino. O volante Patrick de Paula está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e desfalca a equipe. Zé Welison ou experiente Patrick são os mais cotados. Por outro lado, o zagueiro Kayky Almeida e o volante Freitas voltam a ficar à disposição após não enfrentarem o Fluminense por questões contratuais. O primeiro, atuou como titular desde o início da temporada, no entanto, as coisas podem mudar.

A defesa ainda gera questionamentos para o novo treinador. Kayky disputa posição com Duplexe Tchamba, que estreou na última rodada, pode ser mantido como titular ao lado do capitão Marllon, que deve se manter, ao menos por ora, como titular e capitão. No meio-campo, outra possibilidade envolve a escolha entre Picco e Zé Ricardo para completar o setor. No momento, Vitor Bueno parece intocável na posição.

No ataque, está a principal dúvida do treinador. Yago Pikachu, titular na derrota para o Flu, com apagada atuação, pode dar lugar ao camisa 33 Diego Hernández, enquanto o rendimento de João Pedro começa a ser questionado. Uma possibilidade é a entrada de Jajá entre os titulares, repetindo a movimentação utilizada no segundo tempo da partida anterior, quando ele entrou no lugar de João Pedro, mas atuou aberto pela esquerda, com Alef Manga sendo deslocado para a referência no ataque.

A provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky Almeida e Sávio; Picco (ou Zé Ricardo), Patrick e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro.

Do lado do Coritiba, o técnico Fernando Seabra deve fazer apenas uma alteração em relação ao time que venceu o Corinthians. O zagueiro Jacy sofreu uma concussão durante a última partida e será substituído por Tiago Cóser. Pedro Rocha, ex-Remo, deve ser titular e reecontrar o ex-time, onde teve passagem marcante, sendo artilheiro isolado da Série B e marcando gol no jogo do acesso, deve começar jogando ao lado de Breno Lopes.

A partida entre Coritiba e Remo terá transmissão lance a lance no portal O Liberal e cobertura pela Rádio Liberal+.

Ficha técnica

Coritiba x Remo 6ª rodada do Brasileirão

Couto Pereira

18h30

Arbitragem para Coritiba x Remo:

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Provável escalação do Coxa é: Pedro Rangel; JP Chermont, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Pedro Rocha e Breno Lopes. Técnico: Felipe Seabra

Provável escalação do Remo é: Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon, Kayky (Tchamba) e Sávio; Picco (Zé Ricardo), Patrick e Vitor Bueno; Pikachu (Diego Hernández), Alef Manga e João Pedro (Jajá). Técnico: Léo Condé

Onde assistir

A partida entre Coritiba e Remo terá transmissão lance a lance no portal O Liberal e cobertura pela Rádio Liberal+.