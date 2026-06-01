Seleção decola com atraso rumo aos EUA em avião de R$ 1,19 bi usado pelos Rolling Stones Estadão Conteúdo 01.06.26 23h32 Um dia após golear o Panamá em amistoso no Maracanã, a seleção brasileira já viajou para os Estados Unidos em continuidade à preparação para a Copa do Mundo de 2026. O embarque, no Rio, mobilizou torcedores, com destaque para o apoio a Neymar. A decolagem atrasou uma hora e dois minutos em relação ao horário previsto (22h). São nove horas e meia de voo até a chegada em Newark. Ainda à tarde, os jogadores se reapresentaram no hotel em que a delegação fica hospedada, na Barra da Tijuca. O destino seguinte foi próximo dali, na sede da CBF. Os atletas visitaram o Museu da entidade e atenderam alguns torcedores antes de seguir para o Aeroporto Tom Jobim. Um público mais tímido aguardava no aeroporto. Ali, não houve contato direto com os jogadores, apenas acenos. Neymar foi o mais ovacionado. Ele havia sido um dos atletas que atenderam o público no hotel. Com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, o atacante só deve atuar a partir do segundo jogo do Brasil no Mundial. A aeronave que leva a seleção aos Estados Unidos é um Boeing 767-300ER da empresa sul-africana Aeronexus. Para o voo, contudo, o veículo vai ostentar o escudo da CBF e adesivagem da Azul, patrocinadora da seleção. O avião já foi utilizado pelo time em jogos das Eliminatórias em 2023. Avaliada em R$ 1,19 bilhão, a aeronave conta com 96 assentos de primeira classe. Outro uso de destaque foi para atender os Rolling Stones em turnês, incluindo a comemoração dos 60 anos da banda, em 2022. Mick Jagger, vocalista do grupo, ficou com fama de "pé frio" durante a Copa de 2010, por causa de uma sequência de derrotas de seleções que ele apoiou publicamente ou assistiu a jogos no estádio. Às 17h, o grupo fará o primeiro treino no CT Red Bull. O espaço é utilizado pelo New York Red Bulls e fica em Morris Township. É onde será a base da seleção brasileira, ao menos durante a primeira fase da Copa do Mundo. Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League no último sábado, viajaram diretamente da Europa. Eles chegaram ao hotel da seleção ainda na noite desta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira viagem COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Seleção decola com atraso rumo aos EUA em avião de R$ 1,19 bi usado pelos Rolling Stones 01.06.26 23h32 FUTEBOL Na mira do Paysandu, meio-campista paraguaio Jorge Jiménez se despede do Ituano-SP Volante que estava nas duas últimas temporadas no Ituano interessa ao Papão 23.11.22 16h26 ALERTA Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira! Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição. 01.06.26 22h21 Futebol Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda 01.06.26 20h00