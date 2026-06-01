Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Seleção decola com atraso rumo aos EUA em avião de R$ 1,19 bi usado pelos Rolling Stones

Estadão Conteúdo

Um dia após golear o Panamá em amistoso no Maracanã, a seleção brasileira já viajou para os Estados Unidos em continuidade à preparação para a Copa do Mundo de 2026. O embarque, no Rio, mobilizou torcedores, com destaque para o apoio a Neymar. A decolagem atrasou uma hora e dois minutos em relação ao horário previsto (22h). São nove horas e meia de voo até a chegada em Newark.

Ainda à tarde, os jogadores se reapresentaram no hotel em que a delegação fica hospedada, na Barra da Tijuca. O destino seguinte foi próximo dali, na sede da CBF. Os atletas visitaram o Museu da entidade e atenderam alguns torcedores antes de seguir para o Aeroporto Tom Jobim.

Um público mais tímido aguardava no aeroporto. Ali, não houve contato direto com os jogadores, apenas acenos. Neymar foi o mais ovacionado. Ele havia sido um dos atletas que atenderam o público no hotel. Com uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, o atacante só deve atuar a partir do segundo jogo do Brasil no Mundial.

A aeronave que leva a seleção aos Estados Unidos é um Boeing 767-300ER da empresa sul-africana Aeronexus. Para o voo, contudo, o veículo vai ostentar o escudo da CBF e adesivagem da Azul, patrocinadora da seleção. O avião já foi utilizado pelo time em jogos das Eliminatórias em 2023.

Avaliada em R$ 1,19 bilhão, a aeronave conta com 96 assentos de primeira classe. Outro uso de destaque foi para atender os Rolling Stones em turnês, incluindo a comemoração dos 60 anos da banda, em 2022. Mick Jagger, vocalista do grupo, ficou com fama de "pé frio" durante a Copa de 2010, por causa de uma sequência de derrotas de seleções que ele apoiou publicamente ou assistiu a jogos no estádio.

Às 17h, o grupo fará o primeiro treino no CT Red Bull. O espaço é utilizado pelo New York Red Bulls e fica em Morris Township. É onde será a base da seleção brasileira, ao menos durante a primeira fase da Copa do Mundo.

Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e Marquinhos, que disputaram a final da Champions League no último sábado, viajaram diretamente da Europa. Eles chegaram ao hotel da seleção ainda na noite desta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa do Mundo

seleção brasileira

viagem
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos

Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial.

01.06.26 18h15

futebol

Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja

Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos

01.06.26 12h38

FUTEBOL

Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa

Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez

01.06.26 11h42

futebol

Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando'

Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina

01.06.26 10h39

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Seleção decola com atraso rumo aos EUA em avião de R$ 1,19 bi usado pelos Rolling Stones

01.06.26 23h32

FUTEBOL

Na mira do Paysandu, meio-campista paraguaio Jorge Jiménez se despede do Ituano-SP

Volante que estava nas duas últimas temporadas no Ituano interessa ao Papão

23.11.22 16h26

ALERTA

Paysandu termina a 9ª rodada da Série C na 3ª colocação após empate do Brusque-SC; confira!

Após usar time alternativo e ser prejudicado por Pedro Henrique e Luciano Taboca, que foram expulsos, o Papão não é mais líder da competição.

01.06.26 22h21

Futebol

Remo atinge meta mínima no 1º turno, mas segue ameaçado pelo rebaixamento

Leão fecha metade da Série A no Z4 e ainda precisará somar ao menos mais 25 pontos para reduzir risco de queda

01.06.26 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda