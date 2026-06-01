Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos

O Grupo Liberal vai atravessar fronteiras para contar, com sotaque paraense, cada detalhe da maior competição esportiva do planeta. A partir do dia 10 junho de 2026, uma equipe formada por profissionais da casa estará nos Estados Unidos para realizar a cobertura in loco da Copa do Mundo, acompanhando de perto a trajetória da Seleção Brasileira na competição disputada entre EUA, México e Canadá.

A cobertura contará com o diretor do Sistema Liberal de Rádios, Abner Luiz, o comentarista e apresentador Paulo Fernando “Bad Boy”, o repórter e comentarista Felipe Campos e o coordenador de audiovisual Tarso Sarraf. A proposta é unir experiência, informação, bastidores e produção audiovisual para levar ao público paraense uma Copa vivida sob uma perspectiva regional, próxima e conectada com o torcedor paraense.

“É uma Copa diferente, disputada em três países. Vamos concentrar as informações no acompanhamento da Seleção Brasileira e ficar na cobertura do dia a dia a partir de 10 de junho, quando chegarmos aos EUA, até a final, que será no dia 19 de julho”, explicou Abner Luiz, que já esteve nas coberturas das Copas de 2006 (Alemanha), 2014 (Brasil) e 2022 (Catar).

Abner Luiz, diretor do Sistema Liberal de Rádios (Carmem Helena/ O Liberal)

A estratégia logística da equipe foi pensada para garantir proximidade com a rotina da Seleção. Segundo Abner, os profissionais permanecerão na mesma cidade da delegação brasileira durante a maior parte da competição, facilitando o acompanhamento de treinos, entrevistas e bastidores.

“É uma Copa que vamos cobrir profissionalmente, mas com o mesmo desejo do torcedor. O diferencial é que haverá profissionais paraenses, com linguagem paraense, para contar essa Copa”, destacou.

A cobertura também pretende aproximar os paraenses que estarão nos Estados Unidos durante o Mundial. A ideia é identificar torcedores do estado espalhados pelas cidades-sede e mostrar como eles vivem a experiência da Copa do Mundo fora do país.

Experiente em Mundiais, Paulo Fernando “Bad Boy” embarca para sua terceira Copa. O comentarista esteve nas edições de 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia) e agora retorna ao principal palco do futebol mundial com a promessa de uma cobertura intensa e multiplataforma.

Paulo Fernando "Bad Boy" estará na cobertura da Copa do Mundo pelo Grupo Liberal (Carmem Helena/ O Liberal)

“Qual o profissional que não fica satisfeito com a Copa do Mundo? É o maior evento esportivo do planeta. A Liberal surge no meio disso para fazer para o povo do Pará uma cobertura com sabor de açaí e tacacá”, afirmou.

Bad Boy garante presença constante nos programas da casa e promete uma cobertura dinâmica, acompanhando cada passo da Seleção Brasileira.

“Vamos massificar a programação. Estaremos em todos os programas, todos os lugares, acompanhando o Brasil. O nosso público não vai perder nada”, reforçou.

Para Felipe Campos, a viagem representa a realização de um sonho de infância. Apaixonado por Copa do Mundo desde os tempos em que pintava ruas e colecionava figurinhas, o jornalista viverá sua primeira experiência em um Mundial.

“Hoje isso virou profissão e também um sonho. Estou muito ansioso com tudo isso. Parece jogador convocado, que fica na expectativa”, contou.

Felipe Campos vai atuar com produções audivisuais durante a Copa do Mundo (Carmem Helena/ O Liberal)

Felipe terá atuação voltada especialmente para as plataformas digitais do Grupo Liberal, com foco em bastidores, rotina da Seleção e conteúdos exclusivos para YouTube, redes sociais e portal Oliberal.com.

“O público gosta muito de bastidores. Queremos mostrar como o futebol é vivido em outros países e também trazer a movimentação dos paraenses durante a Copa”, explicou.

Na área audiovisual, Tarso Sarraf chega para mais uma experiência internacional carregando no currículo coberturas marcantes em grandes eventos esportivos, incluindo as Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), além dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016).

Tarso recebeu premiação nacional em 2022 pela foto do gol de Richarlison (Carmem Helena/ O Liberal)

Desta vez, o profissional contará com reforço de peso. A Canon vai disponibilizar ao Grupo Liberal um kit especial de equipamentos de última geração durante o Mundial.

“São câmeras modernas, recém-lançadas. Vamos ter estrutura para produzir imagens exclusivas, de vários ângulos, no mesmo nível das grandes agências de fotografia”, revelou.

Responsável por registros históricos, como a nacionalmente premiada imagem do gol de voleio de Richarlison na Copa de 2022, Tarso acredita em uma campanha memorável da Seleção Brasileira.

“Estou há três Copas esperando isso (o título). Para mim, está muito claro que o Brasil vai à final e vai conquistar o hexa”, projetou.

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.