Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. Caio Maia 01.06.26 18h15 Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. (Carmem Helena/ O Liberal) O Grupo Liberal vai atravessar fronteiras para contar, com sotaque paraense, cada detalhe da maior competição esportiva do planeta. A partir do dia 10 junho de 2026, uma equipe formada por profissionais da casa estará nos Estados Unidos para realizar a cobertura in loco da Copa do Mundo, acompanhando de perto a trajetória da Seleção Brasileira na competição disputada entre EUA, México e Canadá. A cobertura contará com o diretor do Sistema Liberal de Rádios, Abner Luiz, o comentarista e apresentador Paulo Fernando “Bad Boy”, o repórter e comentarista Felipe Campos e o coordenador de audiovisual Tarso Sarraf. A proposta é unir experiência, informação, bastidores e produção audiovisual para levar ao público paraense uma Copa vivida sob uma perspectiva regional, próxima e conectada com o torcedor paraense. “É uma Copa diferente, disputada em três países. Vamos concentrar as informações no acompanhamento da Seleção Brasileira e ficar na cobertura do dia a dia a partir de 10 de junho, quando chegarmos aos EUA, até a final, que será no dia 19 de julho”, explicou Abner Luiz, que já esteve nas coberturas das Copas de 2006 (Alemanha), 2014 (Brasil) e 2022 (Catar). Abner Luiz, diretor do Sistema Liberal de Rádios (Carmem Helena/ O Liberal) A estratégia logística da equipe foi pensada para garantir proximidade com a rotina da Seleção. Segundo Abner, os profissionais permanecerão na mesma cidade da delegação brasileira durante a maior parte da competição, facilitando o acompanhamento de treinos, entrevistas e bastidores. “É uma Copa que vamos cobrir profissionalmente, mas com o mesmo desejo do torcedor. O diferencial é que haverá profissionais paraenses, com linguagem paraense, para contar essa Copa”, destacou. A cobertura também pretende aproximar os paraenses que estarão nos Estados Unidos durante o Mundial. A ideia é identificar torcedores do estado espalhados pelas cidades-sede e mostrar como eles vivem a experiência da Copa do Mundo fora do país. Experiente em Mundiais, Paulo Fernando “Bad Boy” embarca para sua terceira Copa. O comentarista esteve nas edições de 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia) e agora retorna ao principal palco do futebol mundial com a promessa de uma cobertura intensa e multiplataforma. Paulo Fernando "Bad Boy" estará na cobertura da Copa do Mundo pelo Grupo Liberal (Carmem Helena/ O Liberal) “Qual o profissional que não fica satisfeito com a Copa do Mundo? É o maior evento esportivo do planeta. A Liberal surge no meio disso para fazer para o povo do Pará uma cobertura com sabor de açaí e tacacá”, afirmou. Bad Boy garante presença constante nos programas da casa e promete uma cobertura dinâmica, acompanhando cada passo da Seleção Brasileira. “Vamos massificar a programação. Estaremos em todos os programas, todos os lugares, acompanhando o Brasil. O nosso público não vai perder nada”, reforçou. Para Felipe Campos, a viagem representa a realização de um sonho de infância. Apaixonado por Copa do Mundo desde os tempos em que pintava ruas e colecionava figurinhas, o jornalista viverá sua primeira experiência em um Mundial. “Hoje isso virou profissão e também um sonho. Estou muito ansioso com tudo isso. Parece jogador convocado, que fica na expectativa”, contou. Felipe Campos vai atuar com produções audivisuais durante a Copa do Mundo (Carmem Helena/ O Liberal) Felipe terá atuação voltada especialmente para as plataformas digitais do Grupo Liberal, com foco em bastidores, rotina da Seleção e conteúdos exclusivos para YouTube, redes sociais e portal Oliberal.com. “O público gosta muito de bastidores. Queremos mostrar como o futebol é vivido em outros países e também trazer a movimentação dos paraenses durante a Copa”, explicou. Na área audiovisual, Tarso Sarraf chega para mais uma experiência internacional carregando no currículo coberturas marcantes em grandes eventos esportivos, incluindo as Copas da Rússia (2018) e do Catar (2022), além dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016). Tarso recebeu premiação nacional em 2022 pela foto do gol de Richarlison (Carmem Helena/ O Liberal) Desta vez, o profissional contará com reforço de peso. A Canon vai disponibilizar ao Grupo Liberal um kit especial de equipamentos de última geração durante o Mundial. “São câmeras modernas, recém-lançadas. Vamos ter estrutura para produzir imagens exclusivas, de vários ângulos, no mesmo nível das grandes agências de fotografia”, revelou. Responsável por registros históricos, como a nacionalmente premiada imagem do gol de voleio de Richarlison na Copa de 2022, Tarso acredita em uma campanha memorável da Seleção Brasileira. “Estou há três Copas esperando isso (o título). Para mim, está muito claro que o Brasil vai à final e vai conquistar o hexa”, projetou. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol copa do mundo 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Grupo Liberal terá cobertura especial da Copa do Mundo de 2026 direto dos Estados Unidos Equipe aposta em cobertura multiplataforma, com bastidores, entradas ao vivo, conteúdo digital e imagens exclusivas do Mundial. 01.06.26 18h15 futebol Com promoção, ingressos para a final da Copa Verde entre Paysandu e Anápolis já estão à venda; veja Time bicolor manteve valores promocionais para torcedores que entrarem no Mangueirão em horários específicos 01.06.26 12h38 FUTEBOL Após derrota na Série C, Paysandu volta atenções para a final da Copa Verde em busca do hexa Maior campeão da competição, o Papão chega à 10ª final do torneio e encara o Anápolis-GO, que disputa a decisão pela primeira vez 01.06.26 11h42 futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Emocionado, Diego Hernández se despede do Remo: 'Levo um estádio lotado me ovacionando' Após 33 jogos, o atacante uruguaio fez sua última partida pelo Leão Azul contra o São Paulo e recebeu o carinho da torcida azulina 01.06.26 10h39 MERCADO DA BOLA Parada para a Copa: quem deve deixar o Remo e quem pode ser contratado pelo Leão? Diretoria azulina trabalha nos bastidores por reforços e avalia saídas, com Diego Hernández próximo de deixar o clube 31.05.26 19h27 Futebol Júnior Rocha lamenta expulsões do Paysandu e cita adversidades após derrota para o Figueirense Para o treinador, o Papão foi guerreiro em campo, mesmo sem dois jogadores em boa parte do jogo 31.05.26 23h49 futebol Léo Condé valoriza vitória do Remo sobre o São Paulo e projeta segundo turno: 'O desafio é manter' Treinador explicou os ajustes que ajudaram o Leão Azul a vencer o São Paulo, elogiou a atuação de Marcelinho e afirmou que a equipe precisa manter o nível de desempenho após a pausa para a Copa do Mundo 01.06.26 10h05